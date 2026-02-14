王毅：日本侵略殖民台灣的野心未泯

中評社北京2月14日電／當地時間2026年2月14日，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席慕尼黑安全會議，在“中國專場”發表演講並回答現場提問。



被問及中國對亞太地區緊張局勢重新升級承擔什麼責任，王毅表示，我不認同亞太局勢日趨緊張。環顧世界，衹有亞洲仍然保持著總體和平。即便前不久柬泰邊界出現的局部衝突，也在各方努力下很快得到平息，中方也在其中發揮了作用。中國已經成為亞洲和平的中流砥柱。作為當今世界上重要的和平力量，中國將繼續為地區的和平穩定發揮建設性作用。



王毅說，亞洲地區也並非一帆風順、風平浪靜，現在要警惕日本最近出現的危險動向。日本現職首相竟然公開聲稱，台海有事就構成日本可以行使集體自衛權的“存亡危機事態”，這是日本首相戰後80年來第一次公開發出這種狂言，直接挑戰中國的國家主權，直接挑戰台灣已經歸還中國的戰後國際秩序，直接背棄了日方向中國做出的政治承諾。中國當然不能答應，14億中國人都不會答應！



王毅表示，今天我們是在德國，不妨對日本和歐洲的戰後處理做一個比較。德國戰後對法西斯進行了全面清算，制定了禁止宣揚納粹主義的法律。而日本至今仍然把甲級戰犯供奉在神社裡，日本政要絡繹不絕去頂禮膜拜，把他們奉為“英靈”。這種現象在歐洲不可想象，這才是一切問題的根源所在。



王毅強調，日本領導人在台灣問題上的錯誤言論，暴露了日本侵略殖民台灣的野心未泯、復活軍國主義的陰魂不散。日本當年就是以所謂“存亡危機事態”為由，對中國發動侵略，對美國珍珠港實施襲擊的。殷鑒不遠，不得不察。如果不思悔改，勢必重蹈覆轍，善良的人們應當警惕了。首先要提醒日本人民，不要再次被極右勢力和極端思潮所蒙蔽裹脅。一切愛好和平的國家也要對日本發出警示：如果要走回頭路，那是自取滅亡。如果再賭一次，只能敗得更快，輸得更慘！