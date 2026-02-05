楊流昌：慈悲喜捨　用一生踐行的生命信仰

“慈悲不是悲天憫人，而是同體大悲；喜捨不是刻意付出，而是發自本心的給予。”法師的聲音緩緩流淌，像山間清泉，滌蕩著人心的塵埃，也道盡了慈濟精神的內核。(資料圖片) 中評社香港2月26日電／題：慈悲喜捨



作者 楊流昌



案頭靜放著一枚素白的“福慧紅包”，裡面裹著一枚五元的新台幣硬幣，閩南語諧音喻示“有緣”。這是證嚴法師贈予的信物，指尖撫過，花蓮靜思精捨的晨鐘、高雄慈濟園區的暖光，便一同漫進心底。身為大陸官員，我曾數次跨越海峽，踏訪慈濟台灣道場，在晨鐘暮鼓與躬身力行中，讀懂“慈悲喜捨”四個字，從來不是高懸的箴言，而是兩岸同胞血脈相連的溫情注腳，是一群人用一生踐行的生命信仰。



初識慈濟，是在一堆繁雜的公務卷宗裡，而真正讀懂慈濟，始於花蓮的那片白牆灰瓦，始於晨霧中那一聲穿透心底的晨鐘。那是一個薄霧未散的清晨，車子駛離花蓮城區，穿過綴著露珠的零星農田，一片背靠中央山脈、覆著淺霧的建築群漸入眼簾－－青灰瓦簷銜著晨曦，白牆映著遠山黛色，連風都放慢了腳步，寧靜得仿佛隔絕了世間所有喧囂，這便是慈濟人的“心靈故鄉”靜思精捨。



拾級而入，腳下的石板路被歲月磨得溫潤，沒有金碧輝煌的雕飾，沒有香火繚繞的繁盛，唯有正殿四根素白立柱靜靜矗立，柱身鐫刻的“慈、悲、喜、捨”四字，筆力清勁，無聲詮釋著這座道場的初心。志工們身著素淨藍衣，步履輕緩如行雲，言語溫和似春風，遞來的一杯高山清茶，熱氣氤氳間，暖意從指尖直抵心底，驅散了旅途的疲憊，也撫平了公務纏身的浮躁。



彼時忽然想起證嚴法師那句語錄：“靜思就是沉澱，沉澱才能清明，清明才能看見眾生的苦難。”這座遠離塵囂的精捨，從來不是逃避世俗的港灣，而是慈濟人沉澱初心、積蓄善意的地方，唯有心靜如水，方能看清苦難，方能踐行大愛，這份“靜”，正是慈悲的起點。



就在這片簡朴而清淨的院落裡，我第一次見到了證嚴法師。彼時她端坐於主堂素色蒲團上，身著淺灰色僧衣，面容清臒卻目光澄澈，似盛著山間月光，話語輕柔卻充滿力量，沒有絲毫疏離感，仿佛一位久別重逢的長輩，娓娓訴說著心底的期許。



“慈悲不是悲天憫人，而是同體大悲；喜捨不是刻意付出，而是發自本心的給予。”法師的聲音緩緩流淌，像山間清泉，滌蕩著人心的塵埃，也道盡了慈濟精神的內核。這句語錄，後來我時常品味，才懂其中深意：悲天憫人是居高臨下的憐憫，而同體大悲，是將他人的苦難視作自己的苦難，是“傷在他身，痛在我心”的共情，是把陌生人當作親人的赤誠；刻意的付出帶著功利的底色，而發自本心的喜捨，正如法師所說，“就像左手幫右手，從來不需要右手說感謝”，無關功德，無關回報，只是心底的善意自然而然的流淌。



她向我們講述了慈濟的緣起：1966年，她與幾位弟子在這間小院裡，一針一線縫製嬰兒鞋托售，加上三十位家庭主婦每天省下五角錢投入竹筒，就這樣，以微薄之力，開啟了慈善濟貧的征程。從花蓮的小小功德會，到遍佈全球的慈善力量，數十年間，慈濟人以“一日不作，一日不食”的堅守，以“寧可自己辛苦，也要照亮他人”的擔當，將善意播撒到每一個需要的角落，而這一切，都源於法師“願度眾生離苦得樂”的初心。



法師帶我們參觀了精捨的菜園與作坊，晨光透過枝葉的縫隙，灑下細碎的光斑，落在田間勞作的師父們身上。幾位師父身著布衣，躬身耕耘，指尖沾著泥土，動作嫺熟而輕柔，打理著一畦畦青菜、一方方草藥，沒有絲毫懈怠，用雙手踐行著自力更生的傳統。



“一日不作，一日不食”，法師站在田埂邊，輕聲說道，“勞作不是辛苦，是修行；珍惜每一粒米，不是吝嗇，是對生命的敬畏。”這句語錄，藏著慈濟人最樸素的生活哲學－－修行從不是遠離煙火的清修，而是藏在勞作中的堅守，藏在珍惜中的善意；每一粒米、每一片菜，都凝結著汗水，也承載著對眾生的關懷，唯有懂得珍惜，方能學會給予。



走到蠟燭作坊，暖意撲面而來，幾位志工正低著頭，細細修剪燭芯、澆灌蠟液，製作著慈濟特有的“不掉淚蠟燭”。“這蠟燭不掉淚，是提醒我們，不要浪費一滴蠟液，就像不要浪費一分善意。”法師輕聲解釋，眼中滿是溫柔，精捨的開支從不依賴捐款，全靠師父們手工勞作與志工們的點滴付出，一分一厘，都精打細算，而省下的每一分錢，都將化作溫暖，送到需要幫助的人手中。



這份簡朴與純粹，讓我深深動容。那一刻我忽然徹底明白，慈濟的精神，從來不是轟轟烈烈的宣言，而是藏在每一個細微處的堅守－－是節省一滴水、一粒米的珍惜，是幫助一個人、溫暖一顆心的真誠，是“同體大悲、異體同心”的共情，是法師口中“平凡的人，做不平凡的事”的執著。

