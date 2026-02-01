港大綠皮書：重振香港初創樞紐地位

香港大學經管學院近日發表《香港經濟政策綠皮書2026》 中評社香港2月16日電（記者 盧哲）香港大學經管學院近日發表《香港經濟政策綠皮書2026》（《綠皮書》），由港大教授和研究人員及多位國際知名學者共同撰寫，就多個香港熱門議題作出研究分析並給予政策建議。在《重塑香成為驅動大灣區初創生態圈的催化劑》一文中，作者Alberto Moel教授與陳炳雄教授提出，重振香港作為粵港澳大灣區內培育與發展初創企業首要樞紐的地位，香港需著力縮窄學術研究與市場應用之間的鴻溝。



文章作者港大經管學院金融學實務教授Alberto Moel；港大經管學院管理及商業策略實務副教授、創新與創業研究中心副總監陳炳雄，在文中探討了如何重振香港作為粵港澳大灣區內培育與發展初創企業首要樞紐的地位。



透過對香港初創生態演變進行定量分析，文章指出，2019年後香港創投相關活動趨於平緩，此現象與全球趨勢相吻合。文章說，香港初創企業的成立與活動減緩，主因是宏觀經濟環境變化及大灣區初創企業生態圈的結構性轉型。這一轉型階段提供了契機，以更有組織性和高效的方式重整及振興整體生態圈。



文章研判當前放緩屬階段性，並對香港創新生態系統提出鞏固其競爭優勢的策略，以持續吸引初創及發展資源、維持其區域領導地位。



首先，優化行業對齊和垂直定向。文章認為，香港的初創企業生態圈利用本地成熟的金融基建和貿易網絡，在金融科技、物流和數字金融等領域表現突出。與此同時，競爭日益激烈。為保持競爭優勢，香港必須多元化擴充至人工智能、綠色科技和健康科技等新興行業。



其次，強化國際化與人才招募。文章認為，儘管香港享譽全球的大學廣納來自中國內地和海外的高材生，但要令這些人才畢業後留在本地發展卻並非易事。特區政府2025年施政報告強調增加本地各大學的非本地生學額，但當務之急在於加強職業支持，同時為這些畢業生提供明確的職業發展路徑，以便將其創新和研發活動錨定在香港和大灣區生態圈之中。