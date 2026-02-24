兩會專訪林娜：台商機遇在融合深處

全國政協委員、台盟深圳市委會主委林娜（中評社圖片） 中評社北京2月24日電（記者 海涵）全國政協委員、台盟深圳市委會主委林娜在2026年兩會前夕接受中評社專訪，就兩岸經濟融合發展議題分析觀點。她指出，兩岸經濟深度融合發展與台海和平穩定密切相關。在全球產業鏈重構的外部環境下，強化兩岸產業鏈供應鏈的韌性與穩定性，不僅是應對風浪的“盾”，更是同舟共濟的“錨”。“十五五”時期，大陸已“栽下梧桐樹”，就等“鳳凰”來。



以下是專訪全文：



大陸已“栽下梧桐樹” 就等“鳳凰”來



“時來天地皆同力”，談及“十五五”規劃為台商台企帶來的時代機遇，林娜引用這句古語。她指出，對台商而言，“十五五”就是這樣一個“時”——這個“時”不是靠運氣撞上的風口，而是國家正以戰略定力鋪就的發展主航道。“所以看未來的發展機遇，關鍵在於識勢、順勢、乘勢。”



首先，大陸已“栽下梧桐樹”，就等“鳳凰”來。林娜分析，從“31條”“26條”到各地同等待遇細則，從粵港澳大灣區到兩岸融合發展示範區，政策體系日益完備；4億中等收入群體、全球最完整的產業鏈、未來120萬AI人才梯隊……越來越多台企抓住機遇成為 “燈塔工廠”，成為未來產業的龍頭企業。



其次，機遇不在遠方，就在融合深處。林娜表示，產業上，新質生產力呼喚台企在半導體、精密製造、綠色技術上的專長；資本上，大陸資本和內需市場為台企提供長期發展的有力支持；文化上，台灣在文創、動漫、數字內容上的創意力，完全可以乘著中華文化的復興浪潮，與大陸市場共振，共講中國故事。



林娜呼籲台商朋友：“別猶豫，要行動；別觀望，要扎根。時已至，勢已成。就看你們敢不敢來、願不願融、能不能一起贏。”