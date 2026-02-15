歐洲領導人在慕安會上呼籲加強戰略自主

2月13日，在德國慕尼黑，德國總理默茨在第62屆慕尼黑安全會議（慕安會）開幕式上致辭。（新華社圖片） 中評社香港2月15日電／面對日益嚴峻的國際局勢和緊張的跨大西洋關係，多位歐洲領導人在正在舉行的第62屆慕尼黑安全會議（慕安會）上呼籲歐洲加強戰略自主。



歐盟委員會主席馮德萊恩14日在致辭中說，歐洲正面臨外部勢力企圖從內部削弱歐盟的明確威脅。領土爭端、關稅壁壘與科技監管等都對歐洲構成了挑戰。



新華社報導，馮德萊恩說，歐洲必須變得更加獨立，除此之外，別無選擇。這包括影響歐洲安全與繁榮的各個維度：防務、能源、經貿、原材料和數字科技等。



英國首相斯塔默14日在致辭中說，歐洲必須建設“硬實力”，必須能夠遏制侵略，在必要時做好戰鬥準備，實現自立自強。



斯塔默主張通過深化英國與歐盟在防務、工業、科技、政治及更廣泛經濟領域的聯繫，共同建設一個更強大的歐洲和更具“歐洲特色”的北約。雙方要通過整合能力、支出和採購，打造歐洲聯合防務工業。



德國總理默茨13日在致辭中表示，世界正步入又一個以權力和大國政治為特徵的時代。歐美之間已經出現鴻溝，跨大西洋夥伴關係“不再是理所當然”。他強調，歐洲必須依靠自身實力，維護自身的利益及價值觀。



法國總統馬克龍13日在致辭中表示，面對新的地緣政治環境，歐洲必須學會成為一支“地緣政治力量”。在加強防務建設的同時，更應通過實施“歐洲優先”政策，降低對外依賴。這一政策應覆蓋人工智能、雲計算、關鍵礦產、航天、清潔技術、國防工業及武器設計等領域的全價值鏈。他說，凡存在過度依賴之處，都需要降低風險。



本屆慕安會13日在德國慕尼黑開幕，會議為期三天，跨大西洋關係緊張問題在開幕式上受到關注。會議主辦方日前發佈主題為“正遭摧毀”的年度安全報告，認為世界已步入“破壞性政治”時代，徹底的破壞已成為主流，國際秩序正遭摧毀。