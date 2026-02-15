冬奧會　谷愛凌、劉夢婷晉級自由式大跳台決賽

2月14日，中國選手穀愛凌在比賽中等待成績。她晉級決賽。（新華社圖片） 中評社香港2月15日電／14日，米蘭冬奧會自由式滑雪女子大跳台資格賽中，衛冕冠軍、中國選手谷愛凌和隊友劉夢婷鎖定決賽席位，另一位中國選手楊如意無緣晉級。



谷愛凌在資格賽第一個出場，首輪A組動作，右轉起跳1440抓板，落地成功，得到86.00分。第二跳她嘗試B組動作，左轉起跳1080抓板，但落地摔倒，僅得到20.75分。第三輪動作與第二輪相同，她順利完成，得到84.75分。



新華社報導，根據規則，資格賽三跳中取不同起跳方向的兩跳最好成績總和，排名前12的選手晉級決賽。最終谷愛凌以總分170.75分排名第二，劉夢婷160.00分名列第九，兩人均順利晉級。加拿大選手奧爾德姆以頭名晉級。



另一名中國選手楊如意得到136.75分，位居第16，無緣決賽。



谷愛凌在北京冬奧會後沒有參加過國際雪聯的大跳台比賽。賽後她說：“這是我四年來第一次參加大跳台比賽，中間幾乎沒練過。我沒有想獎牌或獎牌的顏色，想的是如何把動作展現出來。我沒有什麼壓力，有機會就敢上場。”



谷愛凌表示，雖然很久沒參加大跳台比賽，但自己知道怎麼滑，知道自己的身體。雖然第二跳失誤了，但第三跳前她沒有害怕，而是調整了速度、節奏和發力方式。



“作為一名參加三個項目（坡面障礙、U型場地和大跳台）的女性運動員，我很驕傲。很多人告訴我，這是不可能的，但我已經在做這件事了，會傾盡全力，看看接下來會發生什麼。”她說。



自由式滑雪女子大跳台決賽將於16日晚在利維尼奧雪上公園舉行。