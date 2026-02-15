日本大阪市中心道頓堀發生持刀傷人事件

中評社香港2月15日電／日本廣播協會15日凌晨援引警方消息報導，當地時間15日零時左右，大阪市中央區道頓堀發生一起持刀傷人事件，造成三人受傷，其中一人失去意識。



據警方介紹，案發時接到多起報警電話，稱“數人被刺”。警方趕赴現場後發現共有三名男性受傷，其中一人昏迷，另外兩人的具體傷情尚未公布。行凶者疑似與傷者相識，作案後逃離現場。



新華社援引報導，警方正全力追捕嫌疑人，並對事件展開詳細調查。



道頓堀位於大阪市中心，是知名觀光和商業區，平日人流密集。