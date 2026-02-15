【
大
中
小
】 【
打 印
】
日本大阪市中心道頓堀發生持刀傷人事件
http://www.CRNTT.com
2026-02-15 09:15:27
中評社香港2月15日電／日本廣播協會15日凌晨援引警方消息報導，當地時間15日零時左右，大阪市中央區道頓堀發生一起持刀傷人事件，造成三人受傷，其中一人失去意識。
據警方介紹，案發時接到多起報警電話，稱“數人被刺”。警方趕赴現場後發現共有三名男性受傷，其中一人昏迷，另外兩人的具體傷情尚未公布。行凶者疑似與傷者相識，作案後逃離現場。
新華社援引報導，警方正全力追捕嫌疑人，並對事件展開詳細調查。
道頓堀位於大阪市中心，是知名觀光和商業區，平日人流密集。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
國航活動亮相大阪世博會
(2025-08-19 14:21:44)
日本大阪地鐵停駛 3萬人一度滯留世博會場
(2025-08-14 17:35:56)
大阪世博會中國館山東活動周開幕
(2025-07-30 14:50:19)
大阪世博會中國館舉行“寧波日”活動
(2025-07-15 15:59:26)
何立峰出席大阪世博會中國國家館日活動
(2025-07-11 17:42:28)
大阪世博會迎來中國國家館日
(2025-07-11 14:55:08)
大阪世博會中國館舉辦江西活動日
(2025-07-03 10:07:09)
大阪世博會，這些展覽很吸睛
(2025-06-09 19:11:57)
大阪世博會場現大量飛蟲令遊客困擾 當局滅蟲
(2025-05-21 16:27:41)
前處長輕生7年宿舍移轉卡關 台官方協調
(2025-05-19 16:48:35)