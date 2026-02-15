星島：馬斯克搶太空算力　中美AI鬥到宇宙

2025全球工業互聯網大會上拍攝的人形機器人。（新華社 資料圖片） 中評社香港2月15日電／全球首富馬斯克近日表明要全力拓展太空算力，將太空變成AI（人工智能）數據中心最廉價的發展場地，美國科技巨頭如英偉達、Google亦提出建立太空算力，且中國未來五年的“十五五”規劃，重點亦包括太空算力。星島日報今天社論指出，太空算力之爭，不止關乎中美算力，還涉及低軌衛星、登月等太空競賽。



馬斯克經常強調，中美AI競賽，美國可能因缺乏電力，而輸給中國。中國去年發電量是美國2.5倍，美國電力緊張已衝擊AI數據中心，美國正在營運或興建的數據中心高達4000座，單是滿足其電力需求，美國未來數年已需提高發電量四分一。因電力不足，矽穀部分數據中心被逼閒置，要待2028年電網升級。



社論說，美國科網巨企要開發太空算力，皆因太空無雲、無暴雨，衛星可與太陽同步，太陽能板可24小時受陽光照射，Google研究團隊指，太陽能板在太空的發電效率是地球8倍，且太空溫度低，數據中心更易冷卻。馬斯克屬下團隊本月初就秘密考察中國太陽能產業，預計3年後在太空實現年產太陽能100吉瓦。



中國開展太空算力步伐比美國還早，三體計算星座計劃去年5月已成功發射12枚具備太空算力的衛星，預計2030年會將部署1000顆衛星。中國航天科技集團上月底亦表示，“十五五”期間將致力發展太空，包括建設太空數智基礎設施，拓展太空算力。



社論指出，中美對太空算力的開發，只會加快不會減慢，此因太空算力不止關乎AI競賽，還是中美逐鹿太空的重要工具。要建設太空算力，必須大量低軌衛星，中國去年底向國際電訊聯盟申請20.3萬顆衛星的軌道資源，SpaceX本月初則申請部署100萬顆，地球近地軌道容量並非無限，只可容納6萬至10萬顆衛星，採先到先得方法，中美需鬥快霸位。其次，太空算力的標準制訂，涉及數據格式、算力協議、星間通訊協議等，中美誰能成標準制訂者，誰將在相關產業鏈佔有主導地位，並進而爭取數據主權和國家安全保障。



中美AI鬥到上太空，美國發展太空算力不止要解決電力緊絀，加速AI發展，還要搶在中國之前，霸佔低軌衛星軌道、制訂太空算力標準，以及加速建設月球科研站，中美太空競賽已越來越白熱化。