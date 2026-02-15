法國檢方將分析愛潑斯坦案文件

中評社香港2月15日電／據法國媒體14日報導，巴黎檢察院當天宣佈，已指定專責法官，分析美國近期公佈新一批愛潑斯坦案相關文件中可能涉及法國公民的內容。



《世界報》報導，巴黎檢察院正與國家金融檢察院協調，並同司法警察部門合作，研究這批文件，以便展開調查。



新華社援引報導，巴黎檢察院表示將對已故知名模特經紀人讓-呂克·布呂內爾的案件進行全面重新審查。布呂內爾被視為美國富商愛潑斯坦的長期合作夥伴，因涉嫌強姦和販賣未成年少女而受到起訴，2020年12月起羈押候審，2022年2月被發現在獄中自縊身亡，所涉案件因而結案。



法國外交部長巴羅10日晚在社交媒體上透露，法國資深外交官法布里斯·艾丹牽涉愛潑斯坦案。巴羅說，他將啟動一項行政調查，以協助司法系統工

作，同時會啟動紀律處分程序。



法布里斯·艾丹是法國外交部首席秘書。據法國廣播電台報導，美國司法部1月底公佈的最新一批愛潑斯坦案文件顯示，2010年至2017年間，艾丹同愛潑斯坦有數十封電子郵件往來，郵件部分措辭較為熟稔，並多次參與包含愛潑斯坦及其核心團隊成員在內的電子郵件群組往來。



愛潑斯坦2008年因教唆未成年人賣淫被定罪，2019年7月再次因涉嫌性犯罪被捕，同年8月死在獄中，被判定為“自殺”。因牽扯美國乃至歐洲政商界眾多重量級人物，愛潑斯坦案引發廣泛負面輿論。