憂台美貿易協定衝擊農產品　傅崐萁籲保障農民

中評社台北2月15日電／台美對等貿易協定13日完成簽署，恐衝擊台灣農產品，甚至影響民眾健康。“立法院”國民黨團總召傅崐萁今天喊話“中央政府”，應提出完整的補助與輔導辦法，讓本土的農特產品能夠持續生存與發展，花蓮縣長徐榛蔚則呼籲“中央”重視民眾食安，強調縣府會用最嚴謹的態度把關學校營養團膳的使用食材。



據《中時新聞網》報導，今天是小年夜，“立法院”國民黨團總召傅崐萁今天上午與妻子、花蓮縣長徐榛蔚，一同到果菜市場視察蔬果生鮮年前與年後的備貨量及交易量，並大量採買年節所需食材，分送給縣府員工及社福機構，與大家一同迎接農曆新年的到來。



徐榛蔚表示，台美關貿對於農產品的輸入項目有增大，或是關稅下降、零關稅等，會衝擊到島內農產業者，尤其是畜牧業，無論是內臟、美豬、美牛都要進來，萊克多巴胺也全面開放，盼“中央政府”能以民眾的身體健康為要，保障民眾食安。



徐榛蔚強調，由於學校營養午餐及團膳的豬肉使用量大，縣府會以最嚴謹態度跟業者溝通，要求使用“國產豬”，而非進口畜牧產品。



傅崐萁則說，台美經貿對於農產品全面開放是否會影響民眾健康、影響農林漁牧產業，“中央政府”都必須提出完整的補助及輔導辦法，並要求學校營養午餐、團膳等都必須堅持使用台灣道地的農畜產品，藉此讓本土優質的農特產品能繼續生存與發展，不被進口衝擊打垮，同時也可保障食安。