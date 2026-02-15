【
大
中
小
】 【
打 印
】
英國：將在北大西洋和高北地區部署航母戰鬥群
http://www.CRNTT.com
2026-02-15 11:15:28
中評社香港2月15日電／英國首相施紀賢宣布，英國今年將會在北大西洋和高北地區部署航母戰鬥群，威爾斯親王號將參與部署，與美國、加拿大和其他北約盟國並肩，以強而有力的行動展現對歐洲-大西洋安全的承諾。
據香港電台報導，施紀賢出席慕尼黑安全會議時形容，歐洲是沉睡的巨人，擁有巨大的防務能力，但這些能力往往未能形成合力，俄羅斯已經證明了侵略的慾望，歐洲必須準備好戰鬥。
他又表示，沒有歐洲就沒有英國的安全，沒有英國就沒有歐洲的安全，英國將履行北約成員國的集體防禦義務。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
英將向北大西洋和“高北地區”部署航母打擊群
(2026-02-15 09:16:16)
德媒：德國或將承擔北約更多指揮責任
(2026-02-14 11:30:59)
北約防長會公布新一輪對烏軍援承諾
(2026-02-13 11:40:23)
北約“北極哨兵”啟動即遭質疑
(2026-02-13 10:38:35)
北約啟動“北極哨兵”行動
(2026-02-12 09:28:18)
美國向歐洲盟友移交部分北約作戰司令部指揮權
(2026-02-12 09:22:54)
敏感時刻，北約調整軍事指揮權
(2026-02-11 11:53:02)
美英空軍聯演模擬對抗中國戰機 專家解讀
(2026-02-11 09:29:06)
美國將把北約重要指揮崗位移交給歐洲盟國
(2026-02-11 09:25:16)
英媒曝美英空軍聯合演習 模擬對抗中國戰機
(2026-02-11 09:12:47)