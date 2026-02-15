英國：將在北大西洋和高北地區部署航母戰鬥群

中評社香港2月15日電／英國首相施紀賢宣布，英國今年將會在北大西洋和高北地區部署航母戰鬥群，威爾斯親王號將參與部署，與美國、加拿大和其他北約盟國並肩，以強而有力的行動展現對歐洲-大西洋安全的承諾。



據香港電台報導，施紀賢出席慕尼黑安全會議時形容，歐洲是沉睡的巨人，擁有巨大的防務能力，但這些能力往往未能形成合力，俄羅斯已經證明了侵略的慾望，歐洲必須準備好戰鬥。



他又表示，沒有歐洲就沒有英國的安全，沒有英國就沒有歐洲的安全，英國將履行北約成員國的集體防禦義務。