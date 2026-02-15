大阪發生持刀傷人案　中方提醒公民近期避赴日

中評社香港2月15日電／日本大阪市中央區道頓堀今日凌晨發生持刀傷人案，據報造成1死2傷，警方扣留一名男子。 警方調查後扣留一名20多歲男子，懷疑與案件有關。



香港電台報導，中國駐大阪總領事館就再次提醒中國公民近期避免前往日本，指近期日本部分地區治安環境不靖，類似惡性案件多發頻發，再次提醒領區公民加強安全防範，密切關注當地治安形勢，切實提高安全防範意識，加強自我保護。