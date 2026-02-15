王毅：中歐應該行君子之事　走君子之道

王毅出席慕尼黑安全會議。 中評社香港2月15日電／中共中央政治局委員、外交部長王毅14日出席慕尼黑安全會議，在“中國專場”發表演講並回答現場提問。



新華社報導，針對中歐關係的提問，王毅表示，中歐當然是夥伴而不是對手，更不是什麼“制度性對手”。我們打交道半個多世紀了，這麼多成果還不足以證明這一點嗎？中歐每天20多億美元貿易額，超出建交前一年的總和，數百個合作機制不停運轉。怎麼忽然就成為“制度性對手”？這是一種負面思維，也是一個錯誤認知。如果繼續渲染或炒作，將對中歐關係未來產生有害干擾和影響。



中歐之間有沒有差異和分歧？當然有，雙方社會制度不同，價值理念、發展模式也不同，但這都源於我們各自的歷史和文化積澱，是各自人民的選擇。差異不是成為對手的理由，分歧更不是對抗的依據。正確的做法是，相互尊重、相互欣賞、相互借鑒，實現共同發展，共同照亮世界。



王毅強調，中國有句古話，叫做“萬物並育而不相害，道並行而不相悖”。兩千年前的古人尚有這樣的胸懷和包容，現代人難道還不如古人？孔子曾有過一句名言，叫做“君子和而不同”。是說在承認不同的基礎上，尋求和諧相處的境界，這才是君子之道。中歐應該都行君子之事，走君子之道。特別是面對當前變亂交織的國際形勢，中歐更應攜起手來，共同踐行多邊主義，共同維護聯合國權威，共同反對單邊霸凌，共同抵制陣營對抗。希望我們一起落實習近平主席提出的四大全球倡議，構建更加公正合理的全球治理體系，這應成為中歐共同努力的方向。