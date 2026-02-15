世衛組織通報發現猴痘病毒重組毒株病例

中評社香港2月15日電／世界衛生組織14日發布公報說，近幾個月內接到了有關猴痘病毒重組毒株的報告，有兩名患者感染了由分支Ib毒株和分支IIb毒株重組產生的新毒株。不過，對於無特定風險因素的普通人群，感染猴痘的風險仍為“低”。



公報說，病毒重組是一種已知的自然過程，通常因為感染同一個體的兩種相關病毒交換遺傳物質而發生。英國報告了首例重組毒株感染病例，患者有前往東南亞國家的旅行史；第二例在印度發現，患者有前往阿拉伯半島國家的旅行史。對病毒基因組的詳細分析顯示，這兩名相隔數周發病的患者感染了同一種重組毒株，表明這種重組毒株實際病例數可能高於當前報告數量。



據新華社報導，公報還介紹，兩個病例均未出現重症情況，臨床表現與感染其他猴痘病毒分支觀察到的症狀相似。報告國已完成對兩個病例接觸者的追蹤工作，未發現續發病例。根據現有信息，世衛組織對猴痘的總體公共衛生風險評估保持不變，即對於無特定風險因素的普通人群，風險評估仍為“低”。



猴痘是由猴痘病毒引起的傳染病，主要通過與猴痘患者密切接觸感染，症狀包括有疼痛感的皮疹、淋巴結腫大、發熱、頭痛、肌痛等。目前猴痘病毒有分支I和分支II兩個分支，兩個分支又分別演化出Ia、Ib和IIa、IIb變異株。