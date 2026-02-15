盧旺達媒體：中國零關稅給非洲大陸發展新機遇

中評社香港2月15日電／盧旺達主流媒體今日基加利網站14日發表評論文章說，中國對非洲建交國的零關稅舉措將給非洲大陸發展帶來新機遇，盧旺達應把握時機提升本土價值鏈，推動產業升級。



文章說，中國是盧旺達增長最快的出口目的地之一，中方將於2026年5月1日起對53個非洲建交國全面實施零關稅舉措，這不僅將重塑盧中貿易關係，更“讓人們看到非洲的貿易版圖正在悄然重繪”。



文章指出，53個非洲國家都將從這一舉措中受益，而對盧旺達來說，這個時機非常重要。取消關稅將有助於盧旺達產品在中國市場上獲得價格優勢。



新華社援引該文章說，在去年美國關稅政策擾亂全球貿易秩序後，許多非洲國家一直在尋求與其他合作夥伴建立更緊密的關係。中國已經是非洲最大的貿易夥伴，也是非洲公路、鐵路、電站等的主要參建者。零關稅舉措標誌著“中國向貿易自由化的更深層次轉變”。當非洲大陸對西方貿易保護主義的警惕與日俱增時，中國將為非洲大陸發展提供新的機遇。



文章認為，對於盧旺達這樣一個資源相對匱乏的內陸國家來說，進入龐大的中國消費市場“希望與壓力並存”。當前，盧旺達對中國出口的產品種類仍然較少。短期來看，零關稅政策將刺激該國對華出口；從長遠看，盧旺達需要提升本土價值鏈，不應局限於出口原材料，也應培養本土加工業。



文章說，如果盧旺達能夠抓住時機，中方零關稅舉措將有助於其加速實現成為地區輕工業和創新中心的願景，這也與盧旺達國家發展戰略的核心目標相契合。