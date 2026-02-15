歐美關係難回過往　多邊主義廣獲認同

中評社香港2月15日電／13日至15日在德國慕尼黑舉行。與會中國專家在接受新華社記者採訪時表示，在跨大西洋關係承壓、國際秩序不確定性上升的背景下，本屆會議圍繞全球安全與治理挑戰展開討論，中國堅持多邊主義、推動合作共贏的主張受到廣泛關注，為國際社會提供穩定預期。



會前發佈的《2026年慕尼黑安全報告》以“正遭摧毀”為主題，指出美國單邊主義政策對國際秩序造成破壞性衝擊。清華大學戰略與安全研究中心高級研究員周波表示，報告主題是對歐美關係跌至谷底的描述，反映出歐洲在烏克蘭危機延宕、跨大西洋關係震盪等多重不確定性下的焦慮。



14日，美國國務卿魯比奧在慕安會上表示，美國的目的不在於破壞跨大西洋關係，並稱美國“永遠是歐洲之子”。上海外國語大學歐洲研究教授姜鋒認為，美方試圖以“共同文明”“共同面孔”為基礎重塑對歐關係，這種帶有明顯種族主義色彩的做法，給全球安全帶來潛在風險。歐洲也逐漸意識到，跨大西洋關係難以回到過去。



慕安會報告認為，美國在貿易和多邊機制領域的政策反覆，削弱國際規則體系，增加全球衝突風險。國際貨幣基金組織特別顧問、中國人民銀行原副行長朱民表示，美國大規模加徵關稅破壞全球貿易規則，“退群”否定聯合國體系，並在一些領土主權問題上採取單邊行動，增加了國際秩序的不確定性。



新華社報導，在14日慕安會“中國專場”上，中共中央政治局委員、外交部長王毅發表題為《攜手校準歷史巨輪的正確航向》的演講，就改革完善全球治理提出四點建議：首先需要重振聯合國體系；關鍵是各國要協調合作；始終要踐行多邊主義；當務之急是止戰促和。專家認為，這些主張回應了國際社會的關切，體現了中國在變革世界中的建設性作用。



朱民表示，聯合國是連接世界的重要制度框架，中國堅定支持這一體系，為國際社會注入穩定信心。他認為，中國在維護現有制度框架基礎上提出構建人類命運共同體，願同全球南方分享發展成果，也與發達國家深化合作，為全球治理提供新的合作路徑。他還提到，在慕安會現場，不少歐洲企業界、學界和智庫人士關注中國在量子計算、機器人和人工智能等前沿領域的進展，希望加強對華科技合作，共同應對技術變革帶來的挑戰。