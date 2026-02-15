習近平談當前經濟工作的重點任務

2025年12月10日至11日，中央經濟工作會議在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。新華社 中評社北京2月15日電／新華社報導，2月16日出版的第4期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《當前經濟工作的重點任務》。這是習近平總書記2025年12月10日在中央經濟工作會議上講話的一部分。



文章強調，2026年經濟工作頭緒多，要抓住關鍵、綱舉目張。堅持內需主導，建設強大國內市場。統籌促消費和擴投資，用好我國超大規模市場優勢。深入實施提振消費專項行動，制定實施城鄉居民增收計劃，擴大優質商品和服務供給，優化“兩新”政策實施，清理消費領域不合理限制措施，釋放文旅等服務消費潛力。著眼惠民生增後勁，推動投資止跌回穩，適當增加中央預算內投資規模，優化實施“兩重”項目，優化地方政府專項債券用途管理，繼續發揮新型政策性金融工具作用，高質量推進城市更新，有效激發民間投資活力。



文章指出，要堅持創新驅動，加緊培育壯大新動能。堅持以科技創新引領產業升級，不斷催生新質生產力。制定一體推進教育科技人才發展方案。建設北京（京津冀）、上海（長三角）、粵港澳大灣區國際科技創新中心，打造世界級科技創新策源地。強化企業創新主體地位，支持擴大新技術新產品新場景應用示範，完善新興領域知識產權保護制度，加快科技成果轉化。制定服務業擴能提質行動方案。實施新一輪重點產業鏈高質量發展行動。深化拓展“人工智能+”，完善人工智能治理。創新科技金融服務。



文章指出，要堅持改革攻堅，增強高質量發展動力活力。制定全國統一大市場建設條例，深入整治“內卷式”競爭，營造良好市場生態。制定和實施進一步深化國資國企改革方案，完善民營經濟促進法配套法規政策。加緊清理拖欠企業賬款。推動平台企業和平台內經營者、勞動者共贏發展。拓展要素市場化改革試點。優化財政轉移支付結構，健全地方稅體系。深入推進中小金融機構減量提質，持續深化資本市場投融資綜合改革。



文章指出，要堅持對外開放，推動多領域合作共贏。國際經貿格局正在重塑，要以開放增進合作、暢通國內國際雙循環。穩步推進制度型開放，有序擴大服務領域自主開放，優化自由貿易試驗區佈局範圍，扎實推進海南自由貿易港建設。推進貿易投資一體化、內外貿一體化發展。鼓勵支持服務出口，積極發展數字貿易、綠色貿易。深化外商投資促進體制機制改革，促進外資境內再投資、擴大本地化生產。完善海外綜合服務體系。推動共建“一帶一路”高質量發展。推動商簽更多區域和雙邊貿易投資協定。

