】 【打 印】 
日本大阪傷人案　警方已逮捕逃離現場男子
http://www.CRNTT.com   2026-02-15 16:11:13


　　中評社香港2月15日電／昨日深夜11點55分左右，大阪市中央區繁華地段道頓堀一棟大樓的一層有人被刺傷。

　　共同社報導，據大阪府警方消息，有3人被刺傷，其中一名17歲少年死亡。另兩名17歲少年也受傷，其中一人重傷昏迷。據辦案人員透露，警方已於15日以涉嫌殺人的罪名，逮捕了從現場逃走的一名二十多歲男子。

　　警方稱，該男子與3名少年相識，案發前曾發生糾紛。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：