日本大阪傷人案　警方已逮捕逃離現場男子

中評社香港2月15日電／昨日深夜11點55分左右，大阪市中央區繁華地段道頓堀一棟大樓的一層有人被刺傷。



共同社報導，據大阪府警方消息，有3人被刺傷，其中一名17歲少年死亡。另兩名17歲少年也受傷，其中一人重傷昏迷。據辦案人員透露，警方已於15日以涉嫌殺人的罪名，逮捕了從現場逃走的一名二十多歲男子。



警方稱，該男子與3名少年相識，案發前曾發生糾紛。

