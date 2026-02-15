丹麥首相稱特朗普覬覦格陵蘭島“野心未改”

中評社北京2月15日電／面對美國方面近來放鬆“武力奪取格陵蘭島”的口風，丹麥首相梅特·弗雷澤里克森14日強調，美國總統特朗普覬覦格陵蘭島“野心未改”。



新華社援引法新社報導，弗雷澤里克森14日在德國慕尼黑安全會議上表示，“所有人都問我”圍繞格陵蘭島的爭端是否已經結束，“我認為並沒有”。在她看來，特朗普謀求奪取格陵蘭島的意願“絲毫未改，他的態度非常認真”。



當被會議主持人問及是否會給格陵蘭島“明碼標價”時，弗雷澤里克森明確拒絕並強調，丹麥必須捍衛國家主權和民族自決權，格陵蘭島民眾“不想成為美國人”的立場十分明確。



自2025年1月重返白宮以來，特朗普多次以“國家安全”為由，揚言要得到世界第一大島、丹麥自治領地格陵蘭島，引發法國、德國、英國等多個歐洲國家反對。特朗普今年1月宣稱已同北約秘書長呂特就未來達成有關格陵蘭島的協議制定框架，美方隨之放鬆“武力奪取”的口風，並表示不再對反對美國的歐洲國家加征關稅。



媒體分析認為，美國對格陵蘭島的覬覦導致跨大西洋關係惡化，歐洲採取的一系列應對舉措引發市場震蕩，或迫使特朗普政府“戰術性後撤”。



據報導，美國、丹麥和格陵蘭島已成立三方工作組，商討美國在北極地區的安全關切，但相關細節尚未公開。按照弗雷澤里克森的說法，工作組“嘗試尋找解決方案”的同時，不會逾越丹麥劃定的“紅線”。



同在14日，美方借西方情人節之際向格陵蘭島“強行示愛”引發輿論爭議。白宮當天在社交媒體平台上發布了一組“只為你設計”的賀卡，其中包括“被愛心包圍”的格陵蘭島等視覺元素，輿論批評稱，特朗普政府將嚴肅的地緣政治議題“娛樂化”，毫不掩飾領土野心，實屬“厚顔無恥”。