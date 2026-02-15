被特朗普惡搞成猿猴　奧巴馬首度回應：沒教養

中評社北京2月15日電／對於日前被美國總統特朗普在社交媒體上惡搞成猿猴一事，美國前總統奧巴馬14日接受一檔播客節目採訪時首次就此回應，稱曾經約束著美國公職人員的“廉恥心”和“教養”如今已蕩然無存。



新華社援引英國廣播公司等媒體報導，當主持人布賴恩·泰勒·科恩問道：“就在幾天前，特朗普把你的臉貼在猿猴身上……我們的政治論述已經墮落到如此殘忍不堪、前所未見的地步，該如何走出困境？”奧巴馬回應說，大多數美國人“對這種行為深感不安”。



“如今社交媒體和電視上充斥著這類鬧劇。事實上，那些過去認為必須保持一定教養、分寸感並尊重公職的人，現在似乎對此毫無廉恥之心，一切已蕩然無存。”



在特朗普“真實社交”賬號5日晚發布的一段視頻中，結尾處出現兩個靈長類動物的畫面，臉部被替換為奧巴馬及其夫人米歇爾的笑臉。這段涉嫌種族主義的視頻引發美國政壇震怒，數名資深共和黨籍參議員呼籲删除視頻片段，民主黨方面更是強烈譴責。白宮直至6日才删除相關視頻，此時距發布已過去逾10小時。白宮解釋稱，上述貼文由一名工作人員“誤發”。



據報導，奧巴馬沒有直接點名特朗普，但他認為，白宮這一做法將在2026年美國國會中期選舉中反噬共和黨。奧巴馬說：“最終，答案將來自美國民眾。”



2025年1月重返白宮後，特朗普頻繁在社交媒體分享人工智能(AI)生成的視頻。去年9月30日，在兩黨為避免美國政府停擺展開談判期間，特朗普曾發布AI視頻，將非洲裔國會眾議院民主黨領袖哈基姆·傑弗里斯惡搞成戴假胡子、墨西哥寬邊帽的形象，遭傑弗里斯指責具有種族主義色彩。去年，特朗普還因轉發一段AI生成的“奧巴馬在橢圓形辦公室被捕”視頻，引發輿論批評。