格陵蘭被強行“示愛”　白宮情人節賀卡引爭議

中評社北京2月15日電／2月14日西方情人節之際，美國白宮在社交媒體平台X發布了一組“只為你設計”的賀卡，其中包括“被愛心包圍”的格陵蘭島等視覺元素。這組賀卡引發爭議，不少網友直指白宮這樣做“不合適”，質疑美國政府官員不當使用社交媒體。



新華社報導，白宮發布的這組賀卡共4張，其中一張賀卡把格陵蘭島地圖置於愛心形狀中並配文說，“是時候給我們這段曖昧關係一個名分了”。



事實上，格陵蘭島是丹麥自治領地，而美國總統特朗普一再揚言要得到這座資源豐富的島嶼，聲稱格陵蘭島對美國國家安全至關重要，並打算在島上部署“金穹”導彈防禦系統。



格陵蘭島民眾反對美國“奪島”，認為“現在早已不是殖民時代了”。丹麥官員本月7日說，丹麥方面同美國就格陵蘭島的談判未達預期。



這組賀卡引發網友爭議。一些人認為賀卡“做得太過分”，另一些網友以詼諧幽默的方式表達自己的觀點：有網友生成印有特朗普舉大拇指“點贊”的圖片，並將配文“你太棒了”中的英語單詞Terrific改為Tariff－ic，意在諷刺特朗普政府對全球多國揮舞“關稅大棒”；還有網友借特朗普質疑民主黨籍前總統拜登使用自動筆簽署文件一事配圖調侃，“我們的愛會自動簽好”。