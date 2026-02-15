中央氣象台：中東部多地大風有雨雪

中評社香港2月15日電／春節假期第一天，中央氣象台15日預報，寒潮自北向南影響中東部，帶來大風、降溫，降水增多、增強，黃淮西部、江漢、江南北部等地出現雨雪天氣，旅途中的人們注意交通安全和防寒保暖。



根據預報，15日，江南北部、江漢局地有大雨或暴雨，部分地區伴有雷電，局地有短時強降水或冰雹等強對流天氣，湖北西部和湖南西部山區等地局地有凍雨；新疆沿天山地區、伊犁河穀、西藏東部、川西高原、西北地區南部、華北西南部、黃淮西部、內蒙古東北部、黑龍江等地部分地區有小到中雪或雨夾雪，新疆伊犁河穀、西藏東部、河南西部、湖北北部等地局地有大雪或暴雪。



新華社報導，中央氣象台預計，受強冷空氣影響，15日8時至17日8時，內蒙古東北部、黑龍江中北部、黃淮中南部、江淮、江漢、江南大部、西南地區東南部、華南北部等地部分地區將先後降溫6℃至10℃。其中，江南西部等地局地降溫可達12℃以上。



大風方面，中央氣象台預計，15日8時至16日8時，內蒙古中東部、黑龍江中東部、遼寧、華北東部和南部、黃淮、江淮、江漢東部、江南北部等地有5級左右平均風、陣風6至8級；黃海大部海域將有5至7級、陣風8級的東北風。



氣象專家提醒，多地天氣轉換，公眾需注意大風降溫、雨雪天氣對春運交通、人體健康等帶來的不利影響。閩粵沿海、瓊州海峽等海域有大霧天氣，需關注對通航和沿海旅遊等帶來的影響。