1.25兆軍購案　前軍方官員點名3武器無用

中評社台北2月15日電／賴清德提出的1.25兆元“國防”特別預算，上月底在“立院”再度遭封殺後，也引發美國國會議員高度關注，共有34名跨黨派參、眾議員聯名致函“立法院長”韓國瑜表達關切。對此，前“國防部”視察盧德允表示，過去軍售流程是美國同意後，台灣再編預算，現在是先編預算，買什麼再說，難怪被譏諷為“無菜單料理”。他更點名有3項武器，對台灣用處不大，卻要花筆納稅錢。



中時新聞網報導，盧德允13日在個人YT頻道發布影片表示，過去軍售流程是美國同意後，台灣再編預算，可能是今年同意，明、後年編預算，“賴政府”這次的作法是先編1.25兆元預算，買什麼再說，才會被譏諷為“無菜單料理”，這種做法難怪會被在野黨封殺。



盧德允強調，政府一再宣傳投資軍備就是投資和平，這句話大錯特錯，投資軍備要看你投資的是什麼東西，民進黨秘書長徐國勇曾說“上廁所要買衛生紙”，但問題你買的不是衛生紙，你買的是菜瓜布，菜瓜布可以上廁所嗎？



盧德允更點名，有3項打算向美軍購的武器，對台灣用處不大。他指出，愛國者飛彈與NASAMS區域防空飛彈，防禦功能有限，對台灣用處真的不大，卻要花大筆納稅錢，等於是撲通一聲扔進泥塘，換來的只是滿足美國軍工複合體，還有國內一些特定團體的利益。



他表示，愛國者飛彈只能作為反飛彈，現在大陸不是用飛彈轟擊台灣，而用便宜的無人機、191箱式火箭炮，愛國者飛彈單價非常高，拿來攔截這些便宜的無人機和導引火箭不符合成本，且就算打下幾架無人機，大陸還有幾百、幾千架無人機。而NASAMS區域防空飛彈也有類似的缺點。



此外，他直言，M109A7自走砲採購案“可笑至極”。盧德允說，有人稱M109A7自走砲採購案是陸軍改革換代的最後一塊拼圖，但為了這塊沒有用的拼圖，卻要花一千多億。自走砲雖然可以機動，但面臨無人機時，機動等於是零。從俄烏戰爭明顯可見，無論俄國或是烏克蘭的砲兵，每天都在費盡心思躲敵軍，能夠發射砲彈的機會很小，而一旦被發現，生存性極低



他強調，建軍備戰是為了打仗，M109A7自走砲有效射程僅30到40公里，在台澎金馬防衛作戰中，“等到你能派上用場的時候，幾乎敵人都已經非常靠近，加上無人機滿天飛的情況下，“沒有生存性的東西你還談什麼作戰呢？”



對於最近傳出“國軍”有意將向美採購的M142海馬士（HIMARS）多管火箭系統及戰術飛彈，部署到東引。盧德允酸道，“東引你到底去過沒有？”什麼掩體都沒用的，必須挖山洞，甚至於挖山洞也沒有用，因為距離大陸很近，大陸無人機很容易飛過來，什麼武器都藏不了。