【
大
中
小
】 【
打 印
】
上月訪香港旅客約481萬人次 按年升1%
http://www.CRNTT.com
2026-02-15 17:01:26
中評社香港2月15日電／香港旅發局表示，上月訪港旅客約481萬人次，按年升1%，其中非內地旅客升約15%至117萬人次。在尖沙咀一帶，有不少外地遊客到訪。
香港電台報導，有來自德國的旅客表示，因為轉機而留港兩日一夜。他表示，40年前曾經到過香港，形容建築物、景色等已有很大轉變；又表示香港對旅客來說，無論景點或美食都有很大吸引力。
也有愛爾蘭旅客說，今次第一次訪港，到過山頂等景點，又認為維港景色漂亮。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
陳茂波：今年至2月13日 723萬旅客訪港
(2026-02-15 16:54:31)
今年前11個月訪港客累計約4500萬人次
(2025-12-15 17:23:41)
今年第一季1220萬訪港旅客人次按年增9%
(2025-04-14 16:33:54)
陳國基：農曆新年市面興旺 訪港旅客增一成
(2025-02-01 12:31:29)
跨部門黃金周監察各口岸客流
(2024-09-21 10:31:18)
上半年2100萬客訪港 過夜占半數
(2024-07-17 15:23:23)
楊潤雄：希望訪港旅客人次高於4600萬
(2024-03-03 13:54:52)
2023年訪港旅客約3400萬人次
(2024-01-15 10:13:39)
上月訪港旅客逾146萬人次 三年首破百萬
(2023-03-15 17:56:03)
今年1月訪港旅客約50萬人次
(2023-02-19 17:47:08)