上月訪香港旅客約481萬人次　按年升1%

中評社香港2月15日電／香港旅發局表示，上月訪港旅客約481萬人次，按年升1%，其中非內地旅客升約15%至117萬人次。在尖沙咀一帶，有不少外地遊客到訪。



香港電台報導，有來自德國的旅客表示，因為轉機而留港兩日一夜。他表示，40年前曾經到過香港，形容建築物、景色等已有很大轉變；又表示香港對旅客來說，無論景點或美食都有很大吸引力。



也有愛爾蘭旅客說，今次第一次訪港，到過山頂等景點，又認為維港景色漂亮。