台美關稅協定不包含台積電投資？藍轟黑箱談判

中評社台北2月15日電／台美關稅協定於台灣時間13日清晨拍板，其中日前傳出對美投資5000億美元中，有2500億美金是由包括台積電在內的台灣科技企業計劃在美國投資設廠，並擴大晶片製造產能。不過外媒報導，晶片投資的相關內容並未列於協定當中，也讓市場對台積電後續布局充滿揣測。對此國民黨“立法院”黨團書記長林沛祥指出，晶片投資若真的未放入協定內，這就代表說過去這10個月以來，民進黨政府在對美關稅談判的時候所做的黑箱談判，也就是所有事情都無法公開透明。



根據英國《金融時報》報導指出，台灣今年1月所提出的大規模投資承諾，台灣科技企業計劃在美國投入高達2500億美元，擴大晶片製造產能，以換取美方在晶片關稅政策上的調整。然而，此一關鍵投資內容並未明列於目前公布的協議文本之中，使外界對於未來執行方式、資金到位時程及雙方責任分工產生諸多疑問，也讓市場對台積電後續布局充滿揣測。



中時新聞網報導，對此林沛祥表示，不管外媒的報導是謠言，還是先透露一些關鍵的訊息，他認為這次台美關稅協定之後，若晶片的投資額如果沒有真的被放進去，這就代表說過去這10個月以來，民進黨政府在對美關稅談判的時候所做的黑箱談判，也就是所有事情都無法公開透明。



林沛祥強調，在這個前提之下，他身為一個“國會議員”，應該針對每一個產業去做好好評估，整個對於全產業的經濟衝擊影響評估，“行政院”必須做足外，也必須要舉辦公聽會，跟每個產業坐下來好好瞭解、好好談，好好說明關稅談判之後，對於全台灣經濟與產業有多少的衝擊，這樣才是一個負責任政府的做法，而不是一次性打包式表決，只會讓“國家”與經濟受到嚴重損傷。