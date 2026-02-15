從達沃斯到慕安會，看世界之變

中評社北京2月15日電／在德國慕尼黑舉行的第62屆慕尼黑安全會議上，來自歐洲和美國的代表就國際秩序、跨大西洋關係等議題展開激烈交鋒。類似的一幕，也出現在今年1月瑞士達沃斯的世界經濟論壇年會上。



新華社報導，從達沃斯到慕尼黑，兩場國際會議分別聚焦世界經濟與安全。歐美的一系列表態與交鋒，凸顯跨大西洋關係迎來“關鍵轉折點”，也折射國際社會對國際秩序加速重塑的思考。



一個“最引人注目的破壞者”



在慕安會期間一場研討會上，美國常駐聯合國代表華爾茲提及美國所謂“和平委員會”計劃，否定慕安會年度報告關於國際秩序“正遭摧毀”的判斷，聲稱“美國將世界從崩潰的邊緣拉回來”，表示應以“嚴厲的愛”對聯合國進行改革。



歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯當場反駁，批評美國強勢單邊行徑，強調國際秩序必須建立在國家間平等的基礎之上。雙方交鋒激烈，直至主持人介入才暫告平息。



歐美媒體說，這場“罕見的激烈爭吵”，折射歐洲對美國單邊霸凌政策破壞國際秩序的不滿。



本屆慕安會前，會議主辦方發佈年度報告，言辭激烈地批評美國“破壞性政治”的危害。報告明確指出，美國已成為戰後國際秩序“最引人注目的破壞者”，其“推土機式政治”正在不斷削弱國際法和多邊機制。



三周前，同樣在歐洲舉行的達沃斯論壇年會上，美國的單邊主義和霸權主義政策同樣引發眾多盟友國家領導人強烈批評。比利時首相德韋弗表示，特朗普政府“越過了太多紅線”。加拿大總理卡尼犀利地批評美國政策導致全球關係“斷裂”。



歐美媒體評述，美國徵收“對等關稅”、威脅武力奪取格陵蘭島、大規模“退群”等行為已然打破冷戰結束以來其構建的“國際秩序幻象”，也打破了歐洲人的對美幻想。美國《紐約時報》評論，西方盟友關係“以驚人的速度分崩離析”，歐洲領導人“對美愈發警惕，甚至抵觸”。

