第62屆慕安會在跨大西洋分歧中閉幕

中評社北京2月15日電／第62屆慕尼黑安全會議（慕安會）15日閉幕，從會前到會後，跨大西洋關係緊張問題尤為顯眼。



新華社報導，慕安會主席沃爾夫岡·伊申格爾在閉幕致辭中說，今年慕安會安全報告主題是“正遭摧毀”，會議期間參會者對此意見不一。德國總理默茨認為國際體系不僅遭到衝擊，而且已經不復存在。美國國務卿魯比奧則談到“更新與修復”的必要性。



伊申格爾表示，會議期間充斥針對西方的深刻懷疑，即西方是否仍擁有相同價值觀、遵循相同規則、處在同一團隊。他特別提到丹麥和格陵蘭島參會者提出的警示，即如果某些界限被逾越，必須予以重視。



伊申格爾說，俄烏衝突如何結束本質上是“歐洲的生存問題”，將在多方面決定歐洲大陸的未來。這一點不僅應得到歐洲內部共識，也應被美方理解。



本屆慕安會探討了歐洲安全與防務、跨大西洋關係的未來、重振多邊主義、全球秩序的不同願景等議題。今年會議安全報告認為，世界已步入“破壞性政治”時代，徹底的破壞已成為主流，國際秩序正遭摧毀。本屆美國政府掙脫現有秩序束縛的意圖最為顯眼。



慕安會創始於1963年，前身是以跨大西洋伙伴關係為重點議題的“國際防務大會”，如今已發展成為國際戰略和安全領域的重要年度論壇之一。今年會議有約60位國家元首和政府首腦出席。