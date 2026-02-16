】 【打 印】 
伊朗外長前往瑞士與美方舉行第二輪核談判
　　中評社香港2月16日電／據伊朗外交部15日發布的聲明，伊朗外長阿拉格齊當晚率領伊方外交和技術代表團前往瑞士日內瓦，將與美方就核問題舉行第二輪間接談判。

　　新華社報導，聲明說，在阿曼的斡旋和善意努力下，伊朗與美國的第二輪間接核談判將於17日舉行。阿拉格齊此行還將與瑞士外交部長、阿曼外交大臣、國際原子能機構總幹事及部分駐瑞士國際機構官員會面會談。

