若談判失敗　傳特朗普支持以空襲伊導彈設施

特朗普（資料圖片） 中評社香港2月16日電／美國媒體15日報導，美國總統特朗普曾告訴以色列總理內塔尼亞胡，如果美國與伊朗無法達成協議，他將支持以色列空襲伊朗彈道導彈設施。



據哥倫比亞廣播公司以兩名知情人士為消息源報導，特朗普去年12月在佛羅里達州海湖莊園會晤內塔尼亞胡時作出這一許諾。另外兩名美方知情官員說，美國軍方和情報部門高層已開始討論支持以色列發動空襲的可能性，重點不在於以方是否會行動，而在於美方如何協助以軍空襲，包括為以軍戰機空中加油，確保相關國家同意美以軍機飛越其領空等。



新華社援引報導，不清楚哪些國家可能同意美方使用其領空為以軍戰機加油。約旦、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國已公開表示不會允許其領空被用於對伊朗的任何襲擊，也不會允許其領空被用於伊朗對別國發動襲擊。



圍繞美伊談判，白宮重點關注伊朗核計劃，以色列則擔憂伊朗去年以來迅速恢復的彈道導彈生產和發射設施，認為伊朗導彈“構成更緊迫的威脅”。一些中東分析人士指出，除擁有能夠打擊以色列全境任意地點的中程導彈外，伊朗還擁有能夠打擊美國在中東軍事基地的大量短程導彈。伊朗政府現階段更加依賴導彈作為“唯一防禦手段”。



美國國務卿魯比奧15日在斯洛伐克訪問時表示，他更傾向於通過外交手段解決美伊之間的問題，並證實美國總統的特使威特科夫和女婿庫什納將代表美方參加17日在瑞士日內瓦舉行的美伊第二輪核問題間接談判。美媒報導，伊朗媒體15日說，伊方希望與美國達成能為雙方帶來經濟利益的核協議，談判可能涉及合資油田、採礦投資等。