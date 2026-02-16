【
涉嫌貪污醜聞的烏克蘭前能源部長離境時被捕
http://www.CRNTT.com
2026-02-16 09:50:52
中評社香港2月16日電／烏克蘭前能源部長加盧申科試圖離境時被捕，已被送往首都基輔接受進一步訊問。
據香港電台報導，加盧申科曾任能源部長三年，是涉嫌參與1億美元挪用公款案的多名政府官員之一，去年11月被總統澤連斯基免職。
加盧申科是在一列離開烏克蘭的火車上被捕。邊境人員事前接獲指示，若果加盧申科試圖離境，應立即通知當局。
