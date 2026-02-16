【
大
中
小
】 【
打 印
】
柯文哲除夕掃街 拉抬民眾黨候選人
http://www.CRNTT.com
2026-02-16 10:25:24
中評社台北2月16日電／前民眾黨主席柯文哲16日除夕上午與新竹市副市長邱臣遠及地方議員參選人赴新豐市場掃街，柯文哲說，過年期間如果有時間，就是希望能讓民眾黨的候選人能有多一點的曝光，這是現在最重要的目的，因為台灣民眾黨還是個小黨，所以希望要有更多的公職候選人能夠當選。
據《中時新聞網》報導，柯文哲說，民眾黨要長遠的發展下去，會盡自己最大力量還拉拔民眾黨候選人。
對於新春的祝福，柯文哲說就是一切平安，平安就是最大的幸福。隨後在掃街的行程中，有民眾特別拿春聯讓柯文哲簽名、拍照，祝福馬年行大運。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
白議員林珍羽曝情人節儀式感 盼見桃花
(2026-02-15 15:32:11)
中評鏡頭：柯文哲台北市場發春聯人氣高
(2026-02-13 18:55:46)
邱毅諷賴清德提告林國成 小肚雞腸
(2026-02-13 18:47:03)
台美簽署貿易協定 民眾黨痛批官方搞黑箱
(2026-02-13 15:33:28)
台美關稅拍板 民眾黨團：應嚴格審查
(2026-02-13 15:05:41)
美議員催台軍購 民眾黨團：須對台民眾負責
(2026-02-13 14:39:32)
要擋台美關稅？柯文哲：要有東西讓我們審
(2026-02-13 12:11:41)
軍購案綠白合？柯文哲：付委跟通過不相等
(2026-02-13 12:10:41)
柯文哲嗆賴 有本事出來講陸配是外國人
(2026-02-13 12:07:55)
中評關注：綠白合有多大空間？尚待觀察
(2026-02-13 11:11:39)