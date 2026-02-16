柯文哲除夕掃街　拉抬民眾黨候選人

中評社台北2月16日電／前民眾黨主席柯文哲16日除夕上午與新竹市副市長邱臣遠及地方議員參選人赴新豐市場掃街，柯文哲說，過年期間如果有時間，就是希望能讓民眾黨的候選人能有多一點的曝光，這是現在最重要的目的，因為台灣民眾黨還是個小黨，所以希望要有更多的公職候選人能夠當選。



據《中時新聞網》報導，柯文哲說，民眾黨要長遠的發展下去，會盡自己最大力量還拉拔民眾黨候選人。



對於新春的祝福，柯文哲說就是一切平安，平安就是最大的幸福。隨後在掃街的行程中，有民眾特別拿春聯讓柯文哲簽名、拍照，祝福馬年行大運。