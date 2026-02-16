台灣過農曆新年　紅包600元不嫌少？

農歷新年年味滿溢。在台北市建國假日花市，組合好的盆栽可供顧客一站式購買。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月16日電／即將迎來農曆新年，在台灣最讓人又愛又恨的莫過於除夕夜圍爐吃團圓飯，小孩子開心地等著里紅包，大人則是煩惱要包多少給小孩與長輩。就有女網友表示，小時候覺得親戚只包600元（新台幣）好小氣，長大後才發現自己能力只能包600元，引起數萬人共鳴。



據《中時新聞網》報導，女網友在Threads上發文表示，坦言自己小時候拿到親戚的600元紅包，都覺得對方未免也太小氣，現在長大後才知道，自己才是那個衹有辦法包600元的親戚，無奈現實的殘酷。



文章曝光後超過45萬次瀏覽，2.5萬人點讚，還有300多則留言，不少網友坦言自己也是只能包600的“小氣親戚”：“200極限，再多會影響財政”、“小時候600覺得大人好小氣，現在600我都嫌多”、“我200是極限，謝謝那些曾經給1000的親戚”、“我連200都不想包了”、“我自己給哥哥2個小孩各3600，其他一律沒給”、“現在才知道當年嫌少的我有多白目”、“終究還是活成小時候討厭的大人”。



也有人感嘆是現實的無奈，“當初的600跟現在的600還是有差別的，我建議包200就好”、“通膨太嚴重，以前600可以買好多，現在隨便吃一下就沒了”、“逐年物價上漲薪水不漲，但是包紅包真的心意最重要，這種年代只是怨無不怨少”。



