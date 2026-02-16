韓國瑜：“國防”特別預算列最優先議案

中評社台北2月16日電／“行政院”版1.25兆元軍購特別條例草案送到“立法院”後，至今仍未付委審議；美國跨黨派聯邦參、眾議員12日致函“立法院長”韓國瑜等各黨派人士，關切台灣“國防”預算，希望盡速通過。對此，韓國瑜16日表示，針對“國防”特別預算條例，會積極協助各黨團間的溝通與協調，營造理性對話的環境。他也談到，“國防”特別預算相關議案將會是最優先審議的議案，也相信在各政黨的努力下能看到進展。台灣有自我防衛的決心，也一向致力維護台海與區域的和平與穩定。





據《中時新聞網》報導，有關美國聯邦參眾議員針對台“國防”預算致函韓國瑜及三位政黨領袖，“立法院”16日上午發布一則韓國瑜與“立法院副院長”江啟臣的中英文聯合聲明，內容指出，作為“中華民國”“立法院院長”，誠摯感謝各位長期以來對台灣安全與民主韌性的支持與關心，台美友好建立在共享民主價值，以及共同維護印太地區和平穩定的承諾，是雙方關係的重要基礎，是長期的價值夥伴，“立法院”珍惜且重視台美緊密的合作關係以及美國國會對台灣的堅定支持。



韓國瑜說，台灣身處在複雜的地緣政治環境，他及江副院長一向關注“國防”、外交及僑務工作，並高度重視“國防”、安全與經濟合作議題，期盼透過台灣自身的努力以及與夥伴國家的合作，共同維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。



韓國瑜提到，作為“立法院院長”與副院長，所代表的是一個由中國國民黨（KMT）、台灣民眾黨（TPP）、民主進步黨（DPP）及無黨籍“立法委員”共同組成的多元“國會”，民主社會中存在不同意見，並透過理性辯論達成共識，是民主制度的成熟表現。我們也希望向美國國會友人表達，台灣的“立法委員”與各位一樣，懷抱對“國家”的熱愛與責任感。無論黨派立場為何，大家對於守護“國家”、強化自我防衛能力、確保“國家安全”、社會安定與經濟繁榮的決心，絕對一致且堅定。



針對“國防”特別預算條例，韓國瑜表示，會積極協助各黨團間的溝通與協調，營造理性對話的環境，“立法院”一定會在符合“國防”需求以及回應民意期待下，充分討論並審慎審議相關議案。這樣的過程不僅符合民主程序，更有助於凝聚台灣社會對“國防”預算的共識。