馬年春節為何姍姍來遲？

中評社香港2月16日電／2月17日迎來丙午馬年春節。翻開日曆不難發現，相較於即將過去的乙巳蛇年（春節日期為1月29日），馬年春節的公曆日期推遲了近20天。這個春節為啥姍姍來遲？



中國科學院紫金山天文台科普主管王科超說，作為中華民族最重要的傳統節日，春節在農曆正月初一，寓意一年的開始。但它在公曆中的日期卻不固定，並且波動幅度較大，在1月21日至2月21日間都可能迎來春節。



“春節對應的公曆日期波動，核心源於公曆與農曆的時間差。”王科超介紹，公曆與農曆的平均年長都要契合回歸年長度，約為365.2422天。現行公曆一年長度為365或366天，與回歸年的年長相差不多。而一個農曆平年有12個月，長度為354或355天，平均比回歸年少了約11天。因此農曆曆法中設置閏月拉回這種偏差，契合“歲首在冬”的文化與農耕傳統。



新華社報導，農曆年中，冬至後第一個沒有中氣（中氣指二十四節氣中從立春開始排序的偶數序列的十二個節氣）的農曆月為閏月。含閏月的農曆年，年長為384天左右。此外，按照曆法規則，農曆正月必須要包含雨水節氣，而雨水對應的公曆日期一般在2月18日至21日。“這兩方面原因致使春節的公曆日期最早是1月21日，最晚是2月21日。”王科超說，本世紀最晚春節一共出現4次，日期為2月19日，分別出現在2015年、2034年、2053年和2072年。最早春節對應日期為1月21日，在2061年和2099年。



2025年農曆乙巳蛇年是閏年，閏六月，年長384天，補回了此前的時間差，也導致2026年農曆丙午馬年的春節相應推遲。今年春節推遲還帶來了連鎖反應：元宵佳節推遲至3月3日，“龍抬頭”延後至3月20日，全年農曆節慶對應的公曆日期整體後移。



“如果上一個農曆年有閏月，春節就會推遲大約19天，這是曆法調節的必然結果。”王科超表示，這是傳統曆法科學性的體現。我國古人用一套巧妙的規則協調了日月運行與四季變化，為農耕生產和節日習俗提供了精準指引。