社評：除夕歸途　萬家燈火裡的中國人

辭舊迎新之際，我們直面時代的寒風，更當珍視人心深處的這份暖意。 中評社香港2月16日電／除夕，是刻在中國人血脈裡的文化契約。



每年的寒冬臘月，一場舉世矚目的壯闊遷徙便會在中國大地如期上演。無須號令，不必相約，幾億中國人穿越風雪、跨越山海，不約而同踏上那條名為“歸鄉”的路，要趕在大年三十(今年為大年廿九)的晚上，與家人團圓。



權威數據測算，2026年四十天春運期間，中國大陸跨區域人員流動量將達95億人次。



這義無反顧的歸來與流動，從來不是一時興起，而是中國人綿延千年的本能。這已不僅是交通流量的峰值，更是中華文化心理的一次集中脈動，是刻在骨血裡的集體奔赴。



在“家國天下”的敘事裡，家從來不只是屋舍院落，更是生命最初的繈褓、葉落歸根的港灣，文化傳承與精神扎根的原鄉。她是安身立命的根基，是靈魂栖息的淨土，是一生情感的歸處。



美國著名政治家、外交家基辛格曾感慨，世界四大古文明，唯中國以完整國家形態傳承至今。五千年風風雨雨，這片土地屢經災難，卻總能在絕境中重生。支撐這片土地千年凝聚，歷劫不散的根本力量，正在於中國的“家”。



家作為社會最小的單元，雖是煙火繚繞的方寸之地，卻孕育著支撐民族前行的磅礴力量。它撐起了中華文明的精神蒼穹。在外櫛風沐雨，家是心底不滅的燈塔；歷經坎坷波折，家是永不坍塌的港灣。母親揉面的雙手，父親擦拭的木門，房梁下的臘肉，墨香裡的春聯……這些細碎的煙火片段，拼凑成中國人共同的精神圖景。我們因家而安，為家而強。家，是文明最微觀的結構，亦是最宏大的根基。



這份深入骨髓的眷戀，早已被吟唱千年。歲末之際，唐代詩人劉長卿“鄉心新歲切，天畔獨潸然”的慨嘆，即便隔著時空，依然能叩擊今人的心扉，除夕不能歸家團圓，是何等的落寞孤單！宋代陸游“夢移鄉國近，酒挽壯心回”的悵惘，亦道出了在醉意與夢鄉中找尋歸途的民族心境——這絕非單純的文學修辭，而是中國發自內心的文化認同。



若從更廣闊的視野審視，這場回歸不僅是情感的奔赴，也是一種深層的社會選擇。學者王輝曾解析，在中國現代化進程中，“家鄉觀念”是一種獨立於國家與市場之外“內在事實”，是一種具有類宗教意義的歸屬感。春運的洪流，年節的奔赴，既是空間上的移動，也是現代文明與鄉土根脈的融合與對話。



這份對團圓的執念，也是海峽兩岸的中華兒女之間最深刻的聯結。同文同種同風俗共神話，海峽兩岸的春節，簡直就是同一個根脈長出的並蒂花。年前掃塵、祭祖拜神、走春、搶頭香、圍爐守歲、吃餃子、長輩發壓歲錢、初二女兒回娘家……從臘月忙年到正月十五，隔著台灣海峽，那些刻在中國人基因裡的過年的儀式幾乎一模一樣。大年初一萬一打碎了碗碟，兩岸的中國人都可能會下意識念叨一句“歲歲平安”來化解煞氣……



台灣海峽的浪濤依舊，兩岸關係的走向牽動世人的目光，但正如春運所昭示的，任何人為的隔閡，都難以阻斷血脈的湧動，那種基於共同文化基因的感召，那種在春節時分對圍爐夜話的向往，是比任何政治宣言都更本質的人性呼喚。和平、交流與融合，從來不是寫在白皮書裡的修辭，而是源自每個人心底最樸素的願望。



辭舊迎新之際，我們直面時代的寒風，更當珍視人心深處的這份暖意。歷史無數次證明，真正驅動文明前行的，往往不是冰冷的數據，而是每一個普通人對美好生活的向往，是每一個小家對團圓安穩的期盼。哪怕前路仍有顛簸，未來仍有未知，但只要歸鄉的車輪還在轉動，一個民族就依然擁有穿越周期的韌性，擁有直面不確定的力量。



家是最小國，國是千萬家。大年廿九的回家路，是中國人最深情的浪漫，是中華文明最生動的注腳；每一盞燈下的相聚，都是中華文明的一次賡續。這場跨越山海的奔赴，奔赴的是團圓，是根脈，是希望；凝聚的是人心，是力量，是未來。



當除夕的暮色漫上天邊，億萬家庭圍爐而坐，餃子冒著熱氣，酒杯碰出聲響，孩子的歡笑繞著屋檐，紅燈籠映紅街巷，紅福字藏著期盼。我們深深領悟到：有家在，根就在；有團圓在，希望就在；有這股源於家的磅礴力量在，中華民族必將綿延永續，生生不息，邁向新的復興。



這就是除夕的歸途，這就是中國人的家，是煙火裡的牽掛，是血脈裡的堅守，是刻在每一個中華兒女靈魂深處，永不褪色的信仰與深情。



新年快樂！