港股蛇年累升32% 8個農曆年以來最大升幅
http://www.CRNTT.com
2026-02-16 15:28:01
中評社香港2月16日電／港股在蛇年最後一個交易日半日市，恒生指數初段最多跌逾180點，其後曾倒升近170點，收市報26705點，升138點，升幅0.5%，主板成交額近850億元。
香港電台報導，科技指數一度跌2%，最終倒升7點，報5367點。ATMXJ多數下跌，但幅度不大，美團曾跌逾3%創近兩年低位，收市跌幅收窄至0.1%。有色金屬和油股上升，紫金礦業升近5%，中國宏橋和中海油升近4%。
恒指蛇年累計上升32%，是8個農曆年以來最大升幅，連升兩年。
