高虹安甩助理費案回歸　５成竹市民滿意表現

中評社台北2月16日電／新竹市長高虹安曾因詐領助理費案遭停職一年多，去年12月中才復職。TVBS民調中心今（6）日公布民調，針對新竹市民對高虹安復職至今的施政表現，有50%新竹市民表示滿意，不滿意的比例為24%。



高虹安最新施政滿意度 50%滿意、24%不滿意



TVBS民調中心今天公布新竹市長可能人選民調，其中高虹安在經歷助理費案後回歸市府，仍有意連任。對於新竹市民對高虹安復職至今的施政表現，有50%新竹市民表示滿意，14%認為非常滿意，36%還算滿意；不滿意的比例為24%，其中13%不太滿意，11%很不滿意；26%沒有表示意見。



TVBS民調中心分析，高虹安在新竹市長職位上履行職務的時間較短，其施政表現對連任選情的影響仍有待觀察，但半數市民滿意高虹安表現，也顯示助理費案目前並未重創高虹安在新竹市的聲望。



高虹安支持度狠甩林志潔、王婉諭



另外，民進黨在新竹市長選戰提名的人選則尚未出爐，陽明交大教授林志潔被視為最有可能披綠袍上陣。而時代力量黨主席王婉諭也表態“認真思考投入新竹市長的選戰”。根據TVBS民調中心最新調查結果顯示，無論是高虹安與林志潔兩人對決，還是高虹安、林志潔與王婉諭三人競爭的情況，高虹安的支持度皆大幅領先。在高虹安與林志潔兩人對決時，有50%新竹市民支持高虹安，28%民眾支持林志潔，兩人差距超過兩成，另外22%尚未決定。



