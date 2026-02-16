因一包薯條！美18歲男拔槍殺好友

中評社香港2月16日電／一包薯條竟成了奪命導火線！美國德州近日發生一起命案。一名18歲少年與友人用餐時，因對方拒絕分享薯條，兩人爆發激烈口角，沒想到少年竟憤而拔槍，朝友人頭部射擊，導致對方當場中彈慘死。



19歲少年頭部中彈 搶救數小時宣告不治



外媒報導，根據德州警方調查，這起槍擊案發生在1月28日星期三下午約6點30分，地點位於西沃斯堡（West Fort Worth）傑里邁亞大道（Jeremiah Avenue）靠近阿拉米達街（Alameda Street）的一處公寓樓。案發當時，18歲的兇嫌達登與好友正聚在一起用餐，期間達登向對方索要薯條卻遭到拒絕，達登竟憤而取出槍支，近距離朝好友射擊。



警方接獲報案後迅速趕抵現場，發現受害者倒臥在公寓內，傷勢集中在頭部。儘管救護人員第一時間將其緊急送醫搶救，但傷勢過於嚴重，該名少年在數小時後仍宣告不治。塔蘭特縣（Tarrant County）法醫辦公室事後證實，死者為19歲的賈維斯·戴維斯（Jarvis Davis），死因明確判定為頭部中彈身亡。



少年遭控謀殺！美網熱議：情緒控管出問題



目前，達登已被警方逮捕並指控謀殺罪。這起案件在社群媒體引發熱議，不少網友對於“人命只值一包薯條”感到不可置信，紛紛留言：“這世界到底怎麼了？”、“只為了薯條就殺掉19歲的朋友？”