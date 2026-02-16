神二十一航天員祝祖國興盛人民安康

中評社北京2月16日電／新春佳節將至，神舟二十一號航天員乘組貼春聯、寫福字，把中國人的太空家園裝扮得紅紅火火，並以“宇宙級”浪漫遙祝祖國興盛、人民安康。



新華社報導，萬家團圓時，天宮春意濃。這是中國空間站全面建成後迎來的第四個春節。



“新春佳節到來之際，祝大家萬事順意、平平安安。”儘管是第二次在太空過年，但指令長張陸透過舷窗遙看祖國大地，滿是思念與牽掛。



航天員武飛是第一次在太空過大年，既新鮮又自豪。“馬年當有奔馬的闖勁，讓我們繼續為夢想奮鬥、為幸福打拼。”他說，“祝所有追夢人平安順遂，日子越過越紅火。”



“在太空過春節，對我來說是最珍貴的體驗。”航天員張洪章說，如今空間站各項實驗穩步推進，不少進展讓人欣慰。“新的一年，我們會繼續策馬探蒼穹，在浩瀚星河續寫新篇，也祝福祖國科技興盛、人民安康、每一份堅持都有回響。”



大年除夕，距離地球約400公里高的太空年夜飯準時開席。這一次，3名航天員既能吃到三鮮賀歲餃子，可以品嘗象徵富足安康的醬肘子、寓意竹報平安的笋幹肉和百寶聚瑞的雜蔬燴菜等種類齊全的美食佳肴，還通過太空“烤箱”第一次烤制出香噴噴的蛋糕。



自2025年10月31日發射升空以來，神舟二十一乘組的“太空出差之旅”已超百日，科學實驗、平台照料、設備維護、健康管理等各項任務都在有條不紊地進行中。