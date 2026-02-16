日媒：“高市日元貶值”碰壁，歷史性情景漸遠

中評社香港2月16日電／日經新聞指出，日元再度貶值的情景正在逐漸失去動能。受日本首相高市早苗政府積極財政方針影響，市場一度出現投機性拋售日元、買入美元的交易，匯率多次逼近進入“歷史性日元貶值”區間入口的1美元兌160日元，但最終仍未能突破150～160日元的區間。其背後原因在於，本應起到推波助瀾作用的實際需求型日元拋售正在顯現退潮跡象。



這一局面頗為不可思議。高市突然採取行動解散眾議院並舉行大選。面對自民黨歷史性大勝，許多日本國內市場人士原本的判斷是：“高市政府的積極財政獲得支援。選舉結束後日元貶值將加速”。



然而，選舉後的外匯市場卻出現完全相反的反應。日元不僅沒有逼近160，反而由於美國經濟指標走弱引發美元拋售，一度升值至152日元區間。歷史性日元貶值的重現暫時被拉遠。回過頭冷靜觀察日元走勢，自2025年秋季以來所謂“高市日元貶值”，實際上始終維持在150～160日元區間之內，並未突破市場區間。



究竟發生了什麼？匯率波動因素本就複雜，其中一個重要原因是此前推動日元快速貶值的情景已難以發揮作用。日元曾從2022年初的115日元區間急劇下跌，一度跌破160日元關口，達到歷史性貶值水準。



回顧這一過程，可以看到一個結構：以對沖基金等投機性日元拋售為起點，企業等實際需求資金的日元拋售慌忙跟進，從而形成疊加效應，推動日元加速貶值。實際上，從反映企業實際交易的貿易與服務收支來看，2022年赤字曾急劇擴大。



但情況隨後發生變化。隨著日元貶值加速，日本企業出口盈利狀況改善，出口競爭力逐步增強。與此同時，類似出口效果的入境旅遊（訪日外國人）增長也提供助力，使貿易與服務收支赤字大幅縮小。



日本財務省2月9日公佈的2025年國際收支數據顯示，赤字約為4.24萬億日元，較2022年的約21萬億日元減少至五分之一。瑞穗銀行首席市場經濟學家唐鐮大輔指出：“2022年時，實際需求型日元拋售對日元貶值加速產生了重大影響。如今供需扭曲基本得到修復，對日元匯率的影響已較為有限”。



在實際需求型日元拋售無法擴大之下，即便對沖基金將高市政府的積極財政渲染為“做空日本”的理由發動日元拋售，也會因政府與日本銀行的口頭干預警告而迅速失去動能。除非出現新的推動日元貶值、美元升值的市場因素，否則難以期待再次突破160日元關口、重現歷史性日元貶值。



不過，從現實來看，短期內同樣缺乏積極買入日元的理由。市場關注點自然轉向日美貨幣政策走向。被提名為美國聯邦儲備委員會下一任主席的凱文·沃什將傾向貨幣寬鬆？還是緊縮？高市政府獲得信任又將如何影響日本央行加息立場？隨著實際需求偏差逐步消除，日美利差因素再次受到關注的環境正在形成。