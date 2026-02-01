快評：馬年奔騰　兩岸同根同源共盼春暉

中評社快評／今天是丙午馬年大年初一，當零點鐘聲在海峽兩岸幾乎同時敲響，中華民族辭舊迎新的共同心聲在台北101的燈光與北京鼓樓的更鼓中交相迴響。春節，這部鐫刻在基因裡的文化密碼，總在煙火氣中將兩岸中國人緊緊相連。



許多細節裡，我們都能觸摸到這種“同”的溫度。北方除夕夜的餃子，台灣圍爐餐桌的“元寶”，象徵著同樣的吉祥寓意。從除佈新、貼揮春到守歲發壓歲錢，這些儀式承載的敬天法祖、團圓和合之內涵別無二致。尤其傳承二十餘載的“兩馬同春鬧元宵”，馬尾與馬祖互贈花燈，成為全國首個兩岸共同申報的非物質文化遺產，證明民俗是流動的血脈，燈火深處是故鄉。



丙午馬年，馬象徵自強不息。這份願景在節日氛圍中愈發清晰。無論是大陸台商期待“攜手奔騰向前”的機遇，還是台灣民眾揮毫“駿馬揚鞭福運來”的祈福，都寄託了對生活紅火、諸事順遂的嚮往。更深層看，個人祈福匯聚成對民族復興的期盼。正如福州“兩馬”燈會寓意“馬上見福”的花燈，兩岸同胞求和平、盼團圓、謀發展的心願從未如此強烈。



春節是巨大的情感磁場，讓“回家”成為堅定執念。對於大陸台胞，無論在何處過年，“此心安處是吾鄉”的歸屬感源於文化相通，更源於血脈相連。對於島內鄉親，除夕赴宗祠祭祖的虔誠，則是“不忘根本”的莊重誓言。



馬年奔騰，帶來新希望。爆竹聲中互道“恭喜發財”時，更深寄語是家國平安。只要中華文化薪火不息，兩岸心靈契合的橋樑就永遠暢通！

