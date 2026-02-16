想買美F-16戰機 菲律賓面臨頭疼難題

中評社香港2月16日電／美國洛克希德馬丁和馬尼拉還在就F-16戰機的可能採購案進行談判，但由於官員正尋求打破困擾採購計劃的財政僵局，這筆交易仍處於懸而未決的狀態。



中時網《防務新聞》報導，菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）上周說，菲律賓“不會關上大門”，排除採購美國戰機的可能性，但需要“富有想像力和創造性的方法”，來為專案籌集資金。而他去年底說，由於資金被分配到其他專案，以致採購計劃目前“暫停”。



另一方面，菲律賓防長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）去年11月曾說，他已退回洛馬包括20架配備AN/APG-83“主動電子掃瞄陣列”（AESA）雷達的F-16 70/72 批次（Block）戰機，並在當地立研究培訓中心，總價達55.8億美元（近1,750億台幣）的提案。他說：“這超出已批准的預算上限，所以他們必須重新提交[部分文件]。任何選項都在考慮中。而目前沒考慮，但應該考慮的，就是資金。”



菲律賓自2005年退役10架F-5 A/B“自由鬥士”（Freedom Fighters）戰機後，正在進行機隊更新計劃。而馬尼拉為了填補作戰缺口，2015年採購了12架FA-50戰機，接著去年又簽了另一紙合約。而在空軍升級，獲得更先進的戰機前，FA-50將作為教練機。



菲律賓國防部正考慮按照現有的現代化計劃，採購約40架多用途戰機。但資金仍然是更大的問題。在分三個階段實施的“地平線”（Horizon）軍事現代化計劃的 188 個項目中，由於撥款有限，目前只完成了59個。事實上，由於菲律賓國會去年將提議的500億披索資金削減為350億披索，導致6個專案脫軌。