瑞士南部有火車出軌 不排除會有人受傷
2026-02-16 18:20:58
中評社香港2月16日電／瑞士南部有火車出軌，暫時未知有無人受傷。
瑞士警方公布，事發在當地時間星期一早上7時，一列火車駛至瓦萊州戈彭施泰因時出軌。警方表示，暫時未有更多資訊提供，但不排除會有人受傷。
香港電台報導，瑞士聯邦鐵路營運商就透過網站表示，由於發生雪崩，戈彭施泰因一帶的列車交通將受影響。
