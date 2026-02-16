馬年生肖文創產品走俏年貨市場

台灣青年吳旻義1月31日在台北年貨大街上售賣年貨商品。（新華社圖片） 中評社香港2月16日電／文化裝置扮靚街區，新春市集人氣十足。在北京隆福寺街區，傳統記憶與時尚活力相交織。春節前，在坐落於該街區的北京稻香村零號尋寶館，人們排著長隊等候購買年貨。“這裡的年味兒越來越濃了！”北京市民杜奶奶不禁感嘆。經過近年來的風貌保護和城市更新，隆福寺街區吸引多元業態入駐，變得更有活力、更具吸引力。除了較為傳統的棗泥百花酥，杜奶奶還買到了心儀的新品——“駿馬踏福”糕點。



馬上有福、馬上“糕”升、馬上旺財……“駿馬踏福”系列糕點以“馬”為原型，點綴有葫蘆、竹子、金元寶等吉祥圖案，寓意不同的新春祝福。“馬年將至，這一系列的糕點非常受顧客歡迎。”北京稻香村零號店店長曹思源說，北京稻香村近年來挖掘中華傳統文化，以青銅器、《西遊記》、老北京胡同、京城名勝古跡等為靈感，開發系列糕點，為這一中華老字號注入創新活力。



高10餘米、身披彩色馬鞍、蜷坐在“福”字和花卉紋樣之上的巨型“黑馬”裝置，自去年12月亮相北京世紀金源購物中心以來備受關注，“2026，你我皆是黑馬”的大幅海報導出了不少年輕人的心聲。



“黑馬”附近的圓明園快閃文創店吸引不少人的駐足。“今年是馬年，春節是舉家團圓的時刻，以馬首銅像為原型的紀念幣、冰箱貼、毛絨玩偶、文具、帆布包等都銷售火爆。我們通過給冰箱貼加載AR功能，讓獸首噴泉‘動’起來，重現獸首齊噴水的盛景；在保留馬首銅像藝術特徵基礎上，通過毛絨材質的溫暖觸感、擬人化的肢體設計等，賦予歷史文物新的生命力。”圓明園管理處文化發展中心副主任史曉琪說。



新華社報導，春節前夕的北京徐悲鴻紀念館內，人們徜徉在展廳里，感受徐悲鴻《奔馬圖》《六駿圖》等畫作的磅礡氣勢，近距離感悟他的愛國情懷和藝術品格。觀展後，不少人挑選以“馬”為主題的同款藝術微噴精品畫、雙面擺台、冰箱貼等文創產品，將藝術之美融入生活。



“我們文創空間今年元旦起正式運營，多款文創產品多次補貨。這款‘奔向2026’金屬冰箱貼盲盒就是其中一款。設計團隊以現代藝術手法，通過線條切割與塊面重組，為徐悲鴻筆下的奔馬注入不同配色，讓奔馬所蘊含的速度感、力量感與方向感穿越時空、更具感染力，尤其受到年輕觀眾的熱捧。”徐悲鴻紀念館社教部主任許經文說。