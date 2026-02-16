《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章

中評社北京2月16日電／2月16日出版的第4期《求是》雜誌發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《當前經濟工作的重點任務》。這是習近平總書記2025年12月10日在中央經濟工作會議上講話的一部分。



文章強調，2026年經濟工作頭緒多，要抓住關鍵、綱舉目張。堅持內需主導，建設強大國內市場。統籌促消費和擴投資，用好我國超大規模市場優勢。深入實施提振消費專項行動，制定實施城鄉居民增收計劃，擴大優質商品和服務供給，優化“兩新”政策實施，清理消費領域不合理限制措施，釋放文旅等服務消費潛力。著眼惠民生增後勁，推動投資止跌回穩，適當增加中央預算內投資規模，優化實施“兩重”項目，優化地方政府專項債券用途管理，繼續發揮新型政策性金融工具作用，高質量推進城市更新，有效激發民間投資活力。



文章指出，要堅持創新驅動，加緊培育壯大新動能。堅持以科技創新引領產業升級，不斷催生新質生產力。制定一體推進教育科技人才發展方案。建設北京（京津冀）、上海（長三角）、粵港澳大灣區國際科技創新中心，打造世界級科技創新策源地。強化企業創新主體地位，支持擴大新技術新產品新場景應用示範，完善新興領域知識產權保護制度，加快科技成果轉化。制定服務業擴能提質行動方案。實施新一輪重點產業鏈高質量發展行動。深化拓展“人工智能+”，完善人工智能治理。創新科技金融服務。



文章指出，要堅持改革攻堅，增強高質量發展動力活力。制定全國統一大市場建設條例，深入整治“內卷式”競爭，營造良好市場生態。制定和實施進一步深化國資國企改革方案，完善民營經濟促進法配套法規政策。加緊清理拖欠企業賬款。推動平台企業和平台內經營者、勞動者共贏發展。拓展要素市場化改革試點。優化財政轉移支付結構，健全地方稅體系。深入推進中小金融機構減量提質，持續深化資本市場投融資綜合改革。



文章指出，要堅持對外開放，推動多領域合作共贏。國際經貿格局正在重塑，要以開放增進合作、暢通國內國際雙循環。穩步推進制度型開放，有序擴大服務領域自主開放，優化自由貿易試驗區布局範圍，扎實推進海南自由貿易港建設。推進貿易投資一體化、內外貿一體化發展。鼓勵支持服務出口，積極發展數字貿易、綠色貿易。深化外商投資促進體制機制改革，促進外資境內再投資、擴大本地化生產。完善海外綜合服務體系。推動共建“一帶一路”高質量發展。推動商簽更多區域和雙邊貿易投資協定。



文章指出，要堅持協調發展，促進城鄉融合和區域聯動。統籌推進以縣城為重要載體的城鎮化建設和鄉村全面振興，推動縣域經濟高質量發展。嚴守耕地紅線，毫不放鬆抓好糧食生產，促進糧食等重要農產品價格保持在合理水平，促進農民穩定增收。持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，把常態化幫扶納入鄉村振興戰略統籌實施，守牢不發生規模性返貧致貧底線。各地區要準確把握在全國發展大局中的定位，強化主體功能，發揮比較優勢。支持經濟大省挑大梁，加強重點城市群協調聯動，深化跨行政區合作。加強主要海灣整體規劃，推動海洋經濟高質量發展。



文章指出，要堅持“雙碳”引領，推動全面綠色轉型。協同推進降碳、減污、擴綠、增長，增強綠色發展動能。深入推進重點行業節能降碳改造。制定能源強國建設規劃綱要，加快新型能源體系建設，擴大綠電應用。加強全國碳排放權交易市場建設。實施固體廢物綜合治理行動，深入打好藍天、碧水、淨土保衛戰，強化新污染物治理。扎實推進“三北”工程攻堅戰，實施自然保護地整合優化。加強氣象監測預報預警體系建設，加緊補齊北方地區防洪排澇抗災基礎設施短板，提高應對極端天氣能力。



文章指出，要堅持民生為大，努力為人民群眾多辦實事。強化就業優先政策導向，實施穩崗擴容提質行動，著力穩定高校畢業生、農民工等重點群體就業，鼓勵支持靈活就業人員、新就業形態人員參加職工保險。推進教育資源布局結構調整，增加普通高中學位供給和優質高校本科招生。優化藥品集中採購，深化醫保支付方式改革。實施康復護理擴容提升工程，推行長期護理保險制度，加強對獨居老人等困難群體的關愛幫扶。倡導積極婚育觀，努力穩定新出生人口規模。扎實做好安全生產、防災減災救災、食品藥品安全等工作。加強社會心理疏導。



文章指出，要堅持守牢底線，積極穩妥化解重點領域風險。加強防風險和促發展政策協同，進一步增強發展韌性。著力穩定房地產市場，因城施策控增量、去庫存、優供給，鼓勵收購存量商品房重點用於保障性住房等。深化住房公積金制度改革，有序推動“好房子”建設，加快構建房地產發展新模式。積極有序化解地方政府債務風險，督促各地主動化債。優化債務重組和置換辦法，多措並舉化解地方政府融資平台經營性債務風險。