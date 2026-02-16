英男涉殺韓女學生囚23年！證據指向警方構陷

中評社香港2月16日電／英國廣播公司（BBC）時事紀錄片電視節目“廣角鏡”（Panorama）發現的新證據顯示，一名因涉嫌殺害韓國女學生而被定罪並已服刑23年的英國男子，可能是遭到警方構陷。



中央社據報導，BBC的團隊發現，在英國男子班基特（Omar Benguit）涉嫌殺害韓國女學生申鍾玉（Jong-Ok Shin，音譯）的審判中，警方早已知曉，檢方主要證人的證詞與監視器畫面存在直接矛盾。



檢方當年用以支持起訴的其餘13名證人已告訴BBC，警方曾對他們施壓，要求他們在法庭上誇大陳述或說謊。



英國多塞特郡（Dorset）警方未正面回應關於員警構陷班基特的指控，僅強調相關調查執行得相當“徹底、詳盡且非常複雜”。



申鍾玉2002年自波茅斯（Bournemouth）一間夜店步行返家時遇刺身亡。班基特有毒品成癮問題及持刀犯罪前科，他2005年在第3次審判中被定罪，陪審團在前兩次審理中均無法就裁決達成共識。



BBC已調查此案9年，過去曾報導部分證人承認自己在遭到警方施壓後做出偽證。



廣角鏡節目最新調查發現，儘管警方知道一位已被證明說謊的證人的說法與監視器畫面有所矛盾，仍以她的證詞為基礎建構案情。