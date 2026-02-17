谷愛凌摘銀創紀錄　“蔥桶”謝幕“很滿足”

中評社香港2月17日電／16日，是中國農曆除夕，中國軍團繼續在米蘭冬奧會賽場拼搏。在備受關注的自由式滑雪女子大跳台決賽中，衛冕冠軍谷愛凌以1.75分之差摘得個人本屆冬奧會第二枚銀牌，並以5枚獎牌創造自由式滑雪項目冬奧獎牌紀錄。花樣滑冰雙人滑項目上，克服傷病來到米蘭的衛冕冠軍隋文靜/韓聰獲得第五名。



大跳台是谷愛凌本屆冬奧會出戰的第二個項目。在14日的資格賽中，她發揮出色，以第二名晉級決賽。哈爾濱亞冬會冠軍、中國選手劉夢婷也闖入決賽。



16日的利維尼奧風雪交加，比賽一度推遲。決賽中，谷愛凌獲得了179.00分的總成績，略遜於拿到180.75分的加拿大選手梅甘·奧爾德姆，摘下銀牌。銅牌屬於意大利選手弗洛拉·塔巴內利。劉夢婷以166.00的總分排名第七。



對於自己創造的自由式滑雪5枚冬奧獎牌的紀錄，谷愛凌說：“（這5枚獎牌）一次比一次難。”



除夕夜，谷愛凌也向大家送上新春祝福：“感謝有這麼多國內的朋友來看我比賽，在這裡看到這麼多國旗很開心。祝大家新年快樂！馬年大吉，馬到成功！”



花樣滑冰賽場，第三次出戰冬奧的隋文靜/韓聰自由滑《只此青綠》得到135.98分，以總分208.64分獲得雙人滑第五名。日本組合三浦璃來/木原龍一以231.24分奪得金牌。格魯吉亞組合梅特爾基娜/別魯拉瓦和德國組合黑澤/沃羅登分獲銀牌和銅牌。