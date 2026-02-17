【
特朗普施壓烏克蘭“快速”同俄羅斯達成協議
http://www.CRNTT.com
2026-02-17 14:00:56
中評社香港2月17日電／美國總統特朗普16日施壓烏克蘭“快速”同俄羅斯達成協議。
特朗普當天在總統專機“空軍一號”上回答記者提問時說，17日在日內瓦舉行的新一輪美俄烏會談很重要，也將“非常容易”。
新華社報導，特朗普特別點名烏克蘭：“烏克蘭最好快速回到談判桌前……我們已就位，希望他們來。”
新一輪美俄烏會談將於17日在瑞士日內瓦舉行。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫16日說，會談將討論更廣泛的問題，其中包括領土問題。
