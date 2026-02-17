賴籲速審“國防”預算　柯文哲：“國會”討論

中評社台北2月17日電／針對賴清德稍早呼籲儘速審議“國防”預算與總預算一事。前台北市長柯文哲表示，早在2024年“總統”大選期間，各方即已討論“國防”預算應達GDP 3%以上，但強調“國防”支出不能亂花。在黃國昌主席領導下，希望國民黨提出具體軍購方案，讓各個黨派能夠在“國會”互相討論。



據《中時新聞網》報導柯文哲指出，在與美方溝通後，民眾黨會再提出修正版本，需要調整之處，將持續檢討改進。三個黨的軍購案應儘速提出，讓大家能夠在“國會”公開討論。



