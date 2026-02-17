【
大
中
小
】 【
打 印
】
賴籲速審“國防”預算 柯文哲：“國會”討論
http://www.CRNTT.com
2026-02-17 14:29:02
中評社台北2月17日電／針對賴清德稍早呼籲儘速審議“國防”預算與總預算一事。前台北市長柯文哲表示，早在2024年“總統”大選期間，各方即已討論“國防”預算應達GDP 3%以上，但強調“國防”支出不能亂花。在黃國昌主席領導下，希望國民黨提出具體軍購方案，讓各個黨派能夠在“國會”互相討論。
據《中時新聞網》報導柯文哲指出，在與美方溝通後，民眾黨會再提出修正版本，需要調整之處，將持續檢討改進。三個黨的軍購案應儘速提出，讓大家能夠在“國會”公開討論。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
民眾黨柯文哲、黃國昌向中評社讀者拜年
(2026-02-17 00:19:52)
柯文哲夫婦做甜點許願 關關難過關關過
(2026-02-16 15:10:44)
柯文哲除夕掃街 拉抬民眾黨候選人
(2026-02-16 10:25:24)
中評鏡頭：柯文哲台北市場發春聯人氣高
(2026-02-13 18:55:46)
要擋台美關稅？柯文哲：要有東西讓我們審
(2026-02-13 12:11:41)
軍購案綠白合？柯文哲：付委跟通過不相等
(2026-02-13 12:10:41)
柯文哲嗆賴 有本事出來講陸配是外國人
(2026-02-13 12:07:55)
中評關注：綠白合有多大空間？尚待觀察
(2026-02-13 11:11:39)
中評關注：民眾黨軍購轉向有高金案因素？
(2026-02-13 00:25:41)
中評關注：柯P向綠招手 藍白怎麼玩？
(2026-02-12 00:59:59)