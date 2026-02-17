蘇丹北科爾多凡州一市場遭襲擊致28人死亡

中評社北京2月17日電／據蘇丹民間機構和醫務人員16日消息，該國中部北科爾多凡州一處市場15日晚遭無人機襲擊，造成28人死亡、數十人受傷。



新華社報導，蘇丹民間機構“緊急律師倡議”發表聲明說，襲擊發生在蘇德里地區，市場內人員密集。預計死亡人數可能進一步上升。



聲明說，襲擊包括市場在內的民用設施嚴重違反國際人道主義法，呼籲蘇丹衝突雙方立即停止敵對行動，為盡早結束該國武裝衝突創造條件。



當地一家衛生中心一名醫務人員告訴新華社記者，部分遭彈片擊中的送醫傷員情況危急，其中包括婦女和兒童。當地藥品和外科耗材緊缺，傷員救治難度極大。這名醫務人員呼籲，盡快提供緊急醫療援助，並將危重傷員轉至條件更好的醫院。



截至發稿時，尚無任何組織宣稱製造此次襲擊。



近期，蘇丹軍方與快速支援部隊在科爾多凡地區三個州的衝突升級，該地區已成為蘇丹衝突新焦點。聯合國國際移民組織2月上旬發佈的數據顯示，自去年10月25日以來，科爾多凡地區已報告79起襲擊事件，安全局勢動蕩導致該地區約11.5萬人流離失所，其中7萬多人來自北科爾多凡州。



2023年4月15日，蘇丹軍方與快速支援部隊在首都喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。持續近三年的武裝衝突造成大量平民死亡，但真實數字難以統計。據聯合國數據，蘇丹約5000萬人口中，超過1170萬人流離失所，2120萬人面臨嚴重糧食不安全狀況，3000多萬人急需人道主義援助。